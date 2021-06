Nu al doelpunt van het toernooi? Uitblinker Schick loodst Tsjechië met wereldgoal voorbij Schotland

EK voetbal Marc Degryse ziet een uitmunten­de Lukaku: “Het glas wordt iedere keer een beetje voller”

11:14 Romelu Lukaku heeft zaterdag nog maar eens getoond waarom hij één van de beste spitsen ter wereld is. De nummer negen van de Rode Duivels scoorde twee keer tegen Rusland en was de grote ster van de avond. Marc Degryse is dan ook vol lof. “Sinds het WK is Romelu al goed voor 22 goals en 4 assists. In 19 wedstrijden was hij zo betrokken bij 26 goals. Dat is fenomenaal.”