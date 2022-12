Nordin Amrabat over zijn broer en uitblinker bij WK-revelatie Marokko: “Mannaert was gek op Sofyan”

Meer sport Amerikaan­se basketbal­ster Brittney Griner vrijgela­ten na gevangenen­ruil met “wapenhan­de­laar des doods” Viktor Bout

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is vrijgelaten uit Rusland. Ze is deel van een gevangenenruil met de Verenigde Staten, zo melden beide landen. De Russische wapenhandelaar Viktor Bout is door de Amerikanen vrijgelaten.

8 december