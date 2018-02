Noord- en Zuid-Korea schudden elkaar de hand Thibault Spruytte

09 februari 2018

12u14 0 Een opmerkelijke ontmoeting voor de start van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in schudt de hand van de voorzitter van het Noord-Koreaanse parlement, Kim Yong-nam.

Kim Yong-nam, delegatieleider van Noord-Koreaanse delegatie, wordt beschouwd als het ceremoniële staatshoofd van het communistische regime. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vond de ontmoeting plaats op een receptie voor de openingsceremonie.

De twee staatshoofden schudden elkaar de hand met een glimlach op het gezicht. De sfeer lijkt zeer ontspannen te zijn. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in werd bijgestaan door zijn echtgenote bij het begroeten van verschillende staatshoofden op de receptie.

Eén van de leden van de Noord-Koreaanse delegatie is Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is de eerste keer sinds de Koreaanse oorlog dat een lid van de regerende dynastie voet zet in Zuid-Korea.