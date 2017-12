Nooit meer 'Tornado Tom', nooit meer 'The Lightning Bolt': deze sporticonen zetten in 2017 punt achter carrière MH

Alle mooie liedjes komen ten einde. Zo ook de carrières van alweer een pak topsporters. Hieronder een overzicht van sporters die in 2017 een punt hebben gezet achter hun loopbaan.

Alberto Contador

EPA

De carrière van Alberto was er eentje om U tegen te zeggen. Hij won onder meer twee keer de Tour (2007 en 2009), drie keer de Vuelta (2008, 2012 en 2014) en twee keer de Giro (2008 en 2015). 'El pistolero' hing na de Vuelta zijn fiets aan de haak.

Tom Boonen

BELGA

114 UCI-zeges. 4 triomfen in Parijs-Roubaix. Het afgelopen jaar namen we afscheid van één van de grootste renners die ons land ooit gekend heeft. 'Tornado Tom' hing zijn fiets aan de haak na zijn geliefkoosde Parijs-Roubaix, waar hij in zijn laatste koers uiteindelijk als 13de over de meet kwam.

Andrew Talansky

AFP

De Amerikaan zette op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière als profrenner. Talansky beleefde zijn hoogdagen in 2014, toen hij de Dauphiné achter zijn naam schreef. In 2016 werd hij vijfde in de Vuelta en in de Ronde van Zwitserland.

Martin Velits

TDW

De 32-jarige Slowaak sloot zijn af carrière bij Quick-Step Floors. Velits kroonde zich in 2009 tot Slowaaks kampioen op de weg en pakte een jaar later dezelfde titel in het tijdrijden.

Lieuwe Westra

TDW

Westra kondigde in januari van dit jaar aan dat hij het voor bekeken houdt als wielrenner. De 34-jarige Nederlander werd twee keer Nederlands kampioen tijdrijden, won etappes in Parijs-Nice en Critérium du Dauphiné en hielp Vincenzo Nibali in 2014 aan de eindzege van de Ronde van Frankrijk.

Tyler Farrar

AP

De Amerikaan beëindigde vroeger dan voorzien zijn contract bij Dimension Data. Hij won onder meer twee keer de Vattenfall Cyclassics (2009, 2010), de Scheldeprijs (2010) en ritten in de Tour (1), Giro (2) en Vuelta (3).

Manuel Quinziato

TDW

Quinziato werd met BMC twee keer wereldkampioen tegen de klok, in 2014 en 2015. Vorig jaar moest hij met zijn Amerikaanse team genoegen nemen met zilver na Quick-Step. In dat jaar pakte Quinziato tevens de nationale titel op de weg. Hij won ook twee etappes in de Eneco Tour.

Haimar Zubeldia

Photo News Haimar Zubeldia on stage 14 of the 2016 Vuelta a España ©PHOTO NEWS

Zubeldia eindigde liefst vijf keer in de top tien van de Tour, maar kon in zijn bijna twintigjarige carrière slechts twee koersen winnen. In 2010 de beste in een etappe en het eindklassement van de Tour de l’Ain. In meer dan 300 Touretappes kon Zubeldia nooit zijn armen in de lucht gooien.

Frederik Veuchelen

Photo News

Frederik Veuchelen zei op 39-jarige leeftijd zijn carrière als profrenner 'adieu'. Voor zijn mooiste overwinning tekende hij in 2006, toen hij Dwars door Vlaanderen achter zijn naam schreef. Veuchelen is momenteel nog steeds actief in de wielerwereld en begeleidt nu jonge renners.

Rob Peeters

Photo News

De 32-jarige Antwerpenaar kondigde in oktober zijn pensioen aan als veldrijder. Op het WK in Koksijde in 2012 veroverde Peeters zilver achter Niels Albert. Ook op het BK stond hij twee keer op het podium.

Ricardo Kaká

AP

Ricardo Kaká kende zijn hoogdagen bij AC Milan. De 92-voudig Braziliaans international won er onder meer een titel (2004), een Champions League (2007) en een Wereldbeker voor clubteams (2007). Kaka werd in 2007 door France Football bekroond met de Gouden Bal. In 2009 volgde een spraakmakende overstap naar Real Madrid, waar hij nog een titel (2012) en beker (2011) aan zijn palmares toevoegde. In 2002 werd hij met Brazilië wereldkampioen.

Andrea Pirlo

AFP

Tussen 2001 en 2011 werd de sierlijke middenvelder twee keer kampioen en won hij twee keer de Champions League. Daarna volgden met Juventus nog vier titels in de Serie A, waarop de Italiaan in 2015 naar NY verkaste. Met de nationale ploeg werd Pirlo in 2006 wereldkampioen en in 2012 tweede op het EK. Hij droeg het nationale shirt in 116 wedstrijden en maakte daarin dertien goals.

Victor Valdés

Photo News

Victor Valdes stond tussen 2002 en 2014 meer dan een decennium onder de lat bij FC Barcelona, de club waar hij ook zijn opleiding kreeg. Hij pakte zes Spaanse titels, drie Champions League-titels, twee Wereldbekers voor clubteams en twee Spaanse bekers. Met Spanje werd hij (als invallersdoelman) bovendien wereld- en Europees kampioen (2010 en 2012). In het seizoen 2014-2015 huurde Standard de doelman nog van Manchester United.

Alvaro Arbeloa

REUTERS

De verdediger kwam in zijn carrière onder meer voor Liverpool en Real Madrid uit. Arbeloa werd met Spanje wereldkampioen in 2010 én veroverde het EK in 2008 en 2012. Hij won ook twee keer de Champions League.

Philipp Lahm

EPA

Lahm pakte met Bayern onder meer acht landstitels en zes Duitse bekers. Hij won in 2013 de Champions League en werd een jaar later met de Mannschaft wereldkampioen in Brazilië. Meteen daarna zette hij een punt achter zijn internationale carrière.

Xabi Alonso

Photo News

Met Liverpool won de Spanjaard onder meer de Champions League en de FA Cup. Daarna verkaste Alonso naar Real Madrid, waar hij de Champions League veroverde, net als de landstitel in 2012. In 2014 trok hij naar Bayern München. Daar vierde hij drie landstitel op een rij. Alonso verzamelde 114 caps en scoorde 16 keer voor de Spaanse nationale ploeg. In 2010 kroonde hij zich tot wereldkampioen. Met La Roja won hij eveneens de EK’s van 2008 en 2012.

Francesco Totti

Getty Images

Een 25 carrière van liefst 25 seizoenen bij dezelfde club. Het was dan ook een bijzonder emotioneel moment toen Francesco Totti eind mei afscheid nam van zijn AS Roma. Hij won in 2001 de Serie A met de 'Giallorossi' en in 2007 en 2008 mocht hij ook de Coppa Italia aan zijn prijzenkast toevoegen. In 2006 won Totti met het Italiaanse elftal het WK.

Dirk Kuyt

Photo News

Naast de Titel met Feyenoord heeft Kuyt twee Bekers van Nederland (2003, 2016), een Engelse League Cup (2012), een Turkse beker (2013) en een Turkse landstitel (2014) op zijn palmares. Met het Nederlandse elftal werd hij in 2010 vicewereldkampioen en greep hij brons op het het WK van 2014.

Frank Lampard

photo_news

Tussen 2001 en 2014 was Lampard een van de boegbeelden van Chelsea. Hij won met de Londense topclub onder meer drie landstitels, vier FA Cups, de Champions League (2012) en de Europa League (2013).

Ivica Olic

AP

Olic pakte tijdens zijn carrière de landstitel in Kroatië (NK Zagreb en Dinamo Zagreb), Rusland (CSKA Moskou) en Duitsland (Bayern München). De aanvaller speelde 104 interlands voor Kroatië waarin hij 20 keer scoorde. Olic verzamelde 104 caps en vertegenwoordigde Kroatië op de WK’s van 2002, 2006 en 2014. Verder was hij er ook bij op de EK’s van 2004 en 2008. Momenteel is Olic assistent bondscoach bij de Kroaten.

Filip Daems

Photo News

Zevenvoudig international Daems kwam in zijn carrière uit voor Lierse (1998-2001), het Turkse Gençlerbirligi (2001-2004) en Duitse Borussia Mönchengladbach (2004-2015). De verdediger sloot zijn carrière uiteindelijk af bij Westerlo.

Kevin Kuranyi

REUTERS

Kuranyi was in de Bundesliga (bij Stuttgart, Schalke 04 en Hoffenheim) goed voor 111 goals in 274 matchen. In de Russische competitie scoorde hij bij Dinamo Moskou 50 keer in 123 wedstrijden. Voor de nationale speelde de Duitser 52 interlands. Hij deed daarin negentien keer de netten trillen.

Kolo Touré

EPA

Touré kwam in zijn rijkgevulde carrière onder meer uit voor Arsenal, Manchester City en Liverpool. Voor Ivoorkust kwam hij tot 120 interlands. Hij was dit jaar nog assistent van Marc Wilmots bij de nationale ploeg van Ivoorkust.

Paul Robinson

REUTERS

De 37-jarige Robinson behaalde tussen 2003 en 2007 41 caps voor Engeland en was erbij op het EK van 2004 en het WK van 2006. In de Premier League kwam de doelman onder meer uit voor Tottenham.

Evi Van Acker

Photo News

Het hoogtepunt uit haar carrière behaalde Van Acker op de Olympische Spelen in Londen, waar ze België een bronzen medaille bezorgde. Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro viel de nummer 1 van de wereld met een vierde stek net naast de medailles.

Martina Hingis

Getty Images

Hingis speelde haar eerste WTA-toernooi in oktober 1994, amper twee weken na haar veertiende verjaardag. Ze stond 209 weken aan de kop van de WTA-ranking en schreef niet minder dan 25 grandslams op haar naam: vijf in het enkelspel, dertien in het dubbel en zeven in het gemengde dubbel.

Radek Stepanek

ap

In het enkelspel won Stepanek vijf ATP-titels. In 2006 bereikte de Tsjech met de achtste plaats de hoogste notering op de ATP-ranking. Aan de zijde van de Indiër Leander Paes hij in het dubbelspel de Australian Open en de US Open. In totaal won hij liefst achttien dubbeltitels. Met de Tsjechische ploeg won hij ook twee keer de Davis Cup (2012 en 2013).

Melanie Oudin

AP

Oudin stuntte in 2009 door als tiener met een wildcard meteen de kwartfinales van de US Open te bereiken. De Amerikaanse telt één WTA-titel op haar erelijst. In juni 2012 was ze de beste op het grastoernooi van Birmingham.

Felipe Massa

Getty Images

Felipe Massa debuteerde in 2002 in de Formule 1. Hij won in totaal elf Grote Prijzen en stond zestien keer op de pole. Bij Ferrari werd hij in 2008 vicewereldkampioen en in 2006 derde in de WK-eindstand.

Usain Bolt

Getty Images

'The Lightning Bolt' heeft op zijn indrukwekkend palmares onder meer elf wereldtitels staan. Hij is ook achtvoudig olympisch kampioen. Een mooi afscheid was de Jamaicaan echter niet gegund. In zijn laatste race op het WK atletiek kreeg hij krampen.

Ashton Eaton

Photo News

Tienkamper Ashton Eaton pakte twee olympische titels (2012 en 2016) en twee wereldtitels (2013 en 2015) in zijn carrière. In de zevenkamp indoor veroverde hij wereldtitels in 2012, 2014 en 2016. Hij heeft op dit moment zowel het wereldrecord op de tienkamp (9.045 punten) als op de zevenkamp (6.645 punten). Eaton is getrouwd met zevenkampster Brianne Theisen.

Carmelita Jeter

ap

Met haar persoonlijk record van 10.64 op de 100m, in september 2009 gelopen in het Chinese Sjanghai, is Jeter na haar landgenote Florence Griffith-Joyner (10.49) de op één na snelste vrouw ter wereld. Ze pakte op de Spelen van Londen in 2012 goud op de 4x100m in een wereldrecord (40.82).

Laura Waem

photo_news

Turnster Laura Waem werd onder meer 7de in de allroundfinale in 2014 op het EK. In 2016 was ze er bij op de Olmpyische Spelen in Rio, waar het Belgische team twaalfde werd.

Vladimir Klitschko

BELGA/AFP

Tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta deed Klitschko voor het eerst van zich spreken door goud te veroveren bij de superzwaargewichten. Het bleek het begin van een lange en succesvolle bokscarrière voor 'Doctor Steelhammer' met 64 zeges (54 knockouts) en slechts vijf nederlagen.

Nick Skelton

AP

Skelton zette in Rio de kroon op zijn carrière met een gouden medaille in de individuele competitie met Big Star. Vier jaar eerder in Londen had Skelton ook al goud gepakt in teamverband. Hij werd ook drie keer Europees kampioen in teamverband (1985, 1987 en 1989).