Nog vijftien personen zitten in cel na Champions League-finale in Parijs

Wat het ultieme voetbal­feest moest worden voor zijn 14-jarige zoon, werd de hel van Parijs: “Dit gaat hier zo fout aflopen”

Zaterdagavond stond het hoogtepunt van Europees voetbal op het programma, de Champions League-finale in Parijs. Maar wat een voetbalfeest moest worden, werd voor velen een hel. Duizenden supporters geraakten niet op tijd het stadion binnen, anderen proberen over hekkens en muren te klauteren en de politie zette zelfs traangas in. We spraken met een Vlaming die er samen met zijn 14-jarige zoon middenin zat. “Er bleef maar volk bijkomen. We zaten op elkaar als haringen in een ton”, klinkt het. “Als je weet dat een ticket 690 euro kost, dan verwacht je daar iets voor terug.”

14:35