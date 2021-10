Nog steeds de absolute grootverdiener en altijd op zoek naar nieuwe mijlpalen: de onstilbare honger van LeBron James

NBAGiannis Antetokounmpo of Luka Doncic willen graag aan z’n stoelpoten zagen. Kyrie Irving loopt als antivaxer even met de meeste aandacht weg, maar LeBron James is en blijft de maat der dingen bij de start van het 75ste jubileumseizoen in de NBA. Straks is ie op zijn 37ste alwéér op zoek naar een nieuw streepje basketbalgeschiedenis.

6-0. Veel plezier heeft LeBron James niet beleefd aan zijn ‘preseason’ met de LA Lakers. De 2m06 grote vedette kwam in de seizoensvoorbereiding maar drie keer in actie, winnen zat er niet in tegen onder meer Stephen Curry en zijn Golden State Warriors. Volgens kenners moeten er niet al te veel conclusies aan vastgeknoopt worden, feit is wel dat de Lakers ondanks het aantrekken van Russell Westbrook, Dwight Howard en Rajon Rondo niet tot de grote favorieten voor de NBA-titel worden gerekend. Het is ooit anders geweest.

De Lakers zijn te oud, zeggen veel waarnemers. De spelers op het teamrooster van de Lakers zijn gemiddeld 30,9 jaar, de op één na oudste ploeg Miami Heat zit op een gemiddelde leeftijd van 28,8 jaar. Te veel grote namen ook bij de Lakers die voor criticasters moeilijk samen in te passen zijn. James - in december 37 - dacht er het zijne van op de persdag van zijn team in het Staples Center. “Er doen echt een paar goeie memes de ronde over hoe oud we zijn. Ze zijn oprecht grappig en ik moet er vaak om lachen.”

All time triple-double

Leeftijd als non-issue. Vergelijk James op dat vlak gerust met Cristiano Ronaldo. De Amerikaan blijft net als zijn Portugese leeftijdsgenoot altijd hongerig naar meer, het lichaam daarbij tot in de puntjes verzorgend. CBS bracht ooit naar buiten dat James jaarlijks iets meer dan één miljoen euro aan lijf en leden spendeert. Dat gaat van fitnesskosten over diëtisten tot allerhande therapeuten. Na zijn 4de NBA-titel in 2020 stokte de machine de voorbije maanden even met een vervelende enkelblessure, maar James is nu naar eigen zeggen helemaal terug.

In zijn 19de seizoen kan hij weer wat records doen sneuvelen. Wat er in 2021-2022 ongetwijfeld zit aan te komen: een ongeziene ‘all time triple-double’. Geen speler die er ooit in slaagde om gedurende zijn volledige carrière 10.000 punten, 10.000 assists en 10.000 rebounds te lukken. James zit aan 35.367 punten, 9.696 assists en 9.751 rebounds. Het zal over enkele maanden extra munitie zijn in het eeuwige debat wie de beste NBA’er aller tijden is - Jordan, Bryant of James?

Jacht op Abdul-Jabbar

Naast die ongeziene ‘all time triple-double’ zit er nog een nieuwe mijlpaal aan te komen in de topschutters-ranglijst aller tijden. Zonder ongelukken steekt James aan het eind van dit seizoen Karl Malone met 36.928 punten voorbij en kan hij de jacht op het ongenaakbaar gewaande record van Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punten) helemaal inzetten. James heeft nog een contract bij de LA Lakers tot 2023, hij zou tegen dan in de buurt moeten zijn om op zijn 39ste de absolute kroon op het werk te zetten.

Een nieuwe titel heeft hij dus niet meer nodig om dé grote man in de NBA te zijn en te blijven. En mocht James tegen de verwachtingen in dan toch een nieuwe kampioenschapsring bemachtigen, dan maakt hij de Lakers dankzij een 18de recordtitel met de klap het meest succesvolle team ooit in de NBA. Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Kevin Durant en andere Stephen Curry’s zijn met ingang van vannacht gewaarschuwd.

Grootverdiener in de NBA

LeBron James is volgens Forbes de grootverdiener in 2021 met een totaal inkomen van 95,9 miljoen euro. De Amerikaan doet daarmee 12 miljoen euro beter dan vorig jaar en dat was toen al een record voor een basketbalspeler. Opvallend is wel dat James niet het grootste spelersloon in de NBA heeft. Stephen Curry van de Golden State Warriors kan dankzij 39,5 miljoen euro per jaar met het grootste loonbriefje zwaaien, maar hij moet het wel met bijna 20 miljoen euro minder dan James aan sponsorinkomsten doen. (DMM)

Speler (ploeg) - totaal inkomsten 2021: spelersloon in miljoen euro + sponsordeals in miljoen euro

1. LeBron James (LA Lakers) - 95,9 miljoen euro: 35,5 miljoen euro + 60,4 miljoen euro

2. Stephen Curry (Golden State Warriors) - 80 miljoen euro: 39,5 miljoen euro + 40,5 miljoen euro

3. Kevin Durant (Brooklyn Nets) - 75,8 miljoen euro: 35,3 miljoen euro + 40,5 miljoen euro

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 69,2 miljoen euro: 33,9 miljoen euro + 35,3 miljoen euro

5. Russell Westbrook (LA Lakers) - 64 miljoen euro: 38,1 miljoen euro + 25,9 miljoen euro

6. James Harden (Brooklyn Nets) - 53,7 miljoen euro: 38,2 miljoen euro + 15,5 miljoen euro

7. Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 48, 5 miljoen euro: 33,9 miljoen euro + 14,6 miljoen euro

8. Klay Thompson (Golden State Warriors) - 46,6 miljoen euro: 32,8 miljoen euro + 13,8 miljoen euro

9. Paul George (LA Clippers) - 41,2 miljoen euro: 33,9 miljoen euro + 7,3 miljoen eruo

10. Jimmy Butler (Miami Heat) - 40,5 miljoen euro: 31 miljoen euro + 9,5 miljoen euro

