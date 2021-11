Nog een prijs erbij: Matthias Casse wint in Abu Dhabi zijn tweede Grand Slam

Conference League Cyriel Dessers weer Feyenoord­held, één minuutje later dan ‘verwacht’: “Zo laat scoren went nooit”

Of Racing Genk stilaan spijt heeft dat het Cyriel Dessers heeft uitgeleend? Bij Feyenoord blijft hij beslissende goals maken, liefst in blessuretijd dan nog. Op Slavia Praag maakte hij in de 93ste minuut gelijk (2-2): één minuutje té laat om zijn magische reeks van vier goals in de 92ste minuut in de Eredivisie ook in de Conference League voort te zetten.

