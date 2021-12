Nina Derwael wint ‘strijd van de olympische kampioenes’: “Misschien wel mijn mooiste van de drie”

SportHet was kiezen tussen goud of goud: dan is er geen foute keuze mogelijk. En dus was er niemand ongelukkig dat olympisch kampioene Nina Derwael gisteren de voorkeur kreeg op Nafi Thiam als Sportvrouw van het Jaar. “Het is al mijn derde trofee maar misschien wel de mooiste”, glunderde de 21-jarige gymnaste.