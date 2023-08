“Nina Derwael, welke score zou je hiervoor geven?”: Lotte Kopecky waagt zich aan turnoefening, maar beklaagt zich dat snel

Pittige start voor Red Dragons op EK: Belgische volleybal­man­nen openen tegen wereldkam­pi­oen Italië

De beelden gingen de wereld rond: de openingswedstrijd op het EK volleybal voor vrouwen gebeurde in de Arena di Verona. Het iconische open amfitheater werd het decor voor de wedstrijd tussen het gastland Italië en Roemenië, bijgewoond door een kleine 10.000 toeschouwers. Dit had ook de locatie moeten zijn voor de openingswedstrijd van het EK voor mannen, waarin de Red Dragons vanavond oog in oog staan met het gastland Italië. De ongunstige weersvoorspellingen dwongen de organisatoren tot een andere locatie. En dus opent de Belgische mannenploeg het EK in Bologna. Meteen de lastigste opdracht voor de Red Dragons want Italië is de regerende wereldkampioen en uittredende Europees kampioen. Daarna volgt met Servië (nummer 4 in Europa, België staat op de 14de plaats) nog een zware klepper. Tegen Duitsland (CEV6), Estland (CEV21) en Zwitserland (CEV19) moeten de Red Dragons een plaats bij de eerste vier en de kwalificatie voor de 1/8ste finales zien af te dwingen.