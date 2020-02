Nike lanceert nieuwe loopschoen voor de Spelen na controverse over de Vaporfly MDRW

07 februari 2020

15u49 0 Na de omstreden Vaporfly, waarmee Eliud Kipchoge onder de twee uur dook op de marathon, stelt Nike nu een nieuwe loopschoen voor. Deze schoen flirt opnieuw met de limieten van het toelaatbare, maar mag wel gebruikt worden in competitie.

Vorige week maakte de wereldatletiekbond (IAAF) de nieuwe regelgeving rond het wedstrijdschoeisel bekend. Zo mogen de schoenzolen voortaan maximaal 40 millimeter hoog zijn en is het verboden om meer dan één toegevoegde plaat te gebruiken. Die regels viseren vooral de Nike Vaporfly. Dat is de controversiële schoen waarmee de Keniaan Eliud Kipchoge onder de mythische grens van 2 uur op de marathon dook.

Door die buitenaardse prestatie werden er meteen vraagtekens gezet achter de Vaporfly. Volgens critici zou die namelijk te goed zijn en voor oneerlijke concurrentie zorgen met de andere atleten. Daarom besliste de wereldatletiekbond om de loopschoen aan strenge regels te onderwerpen. Door die nieuwe regelgeving mocht de Vaporfly niet gebruikt worden in officiële wedstrijden. Als reactie lanceert Nike nu de Alphafly Next %, een legale variant op de Vaporfly.

Niet geschikt voor amateurs

De nieuwe loopschoen bevat slechts één carbonplaat en is 39,5 millimeter hoog. Hij flirt dus met de limieten van de IAAF. Ter vergelijking: de schoen van Kipchoge telde maar liefst drie carbonplaten. Dat Nike net nu een nieuwe wedstrijdschoen lanceert is niet toevallig. De Alphafly zal op die manier gebruikt kunnen worden tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Maar wat maakt de schoenen van Kipchoge nu zoveel beter dan alle andere? Het grote verschil zit hem in de carbonplaten die als een soort veren werken. Nike beweert dat atleten die de schoen dragen tot wel vier procent energie uitsparen. Let wel: de schoen is alleen bestemd voor geoefende atleten met de juiste techniek. Bij amateurs zouden de zolen zelfs een negatief effect hebben op de loopprestaties.

Sinds Nike de Vaporfly in 2016 voorstelde, ging het ene na het andere record voor de bijl. Zo verbrak Brigid Kosgei vorig jaar het wereldrecord op de marathon in Chicago. Dat record stond op naam van de Britse Paula Radcliffe en hield meer dan 16 jaar stand. Afwachten of Kipchoge ook met de Alphafly onder de 2 uur zal kunnen lopen.