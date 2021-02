Nieuwe voetbaldocu in de maak: Feyenoord gaat Sunderland en Tottenham achterna

Ondanks dat Feyenoord een primeur heeft met Disney, zijn zij niet de eerste club die de supporters laten meekijken. Sunderland was de eerste met een eigen reeks over het dagelijkse leven binnen de club. Kijkers konden vanop de eerste rij toekijken hoe de Engelsen 2 keer na elkaar degradeerden. Later volgden Boca Juniors en ook Manchester City en Tottenham(Amazon). In België is er zelfs een reeks over Anderlecht in de maak.