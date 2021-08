Nieuwe succesdag voor amazones van Team Belgium: tweede keer goud voor George in vrije kür, Claeys verovert tweede bronzen plak

Paralympische SpelenEen nieuwe hoogdag voor de Belgische delegatie in Tokio. Michèle George en Manon Claeys hebben net als in de individuele test ook op de vrije kür respectievelijk goud en brons gehaald in hun categorie. Vier medailles dus voor onze amazones op de Paralympische Spelen.

Amazone Michèle George heeft in de vrije kür (graad V) haar tweede gouden medaille in Tokio gepakt. Eerder pakte ze ook al goud in de individuele test vorige week. Met een score van 80.590 deed ze drie tienden beter dan de Nederlander Frank Hosman. Het brons was voor de Duitse Regine Mispelkamp (met Highlander Delight’s), derde met 76,820.

Georges teller staat nu op zes paralympische medailles. Op de Spelen van 2012 in Londen pakte ze ook tweemaal goud (individueel en individueel freestyle), vier jaar later behaalde ze in Rio de Janeiro goud (individueel freestyle) en zilver (individueel), met haar vorige paard Rainman.

Kevin Van Ham werd met Eros Van Ons Heem achtste en laatste met 70,860. Hij eindigde eerder als zevende in de individuele test en plaatste zich zo voor de freestylecompetitie (met de top acht).

Bronzen Claeys

Manon Claeys pakt iets eerder al brons. De 35-jarige amazone uit Maldegem eindigde met een score van 75.680. Het goud ging naar de Nederlandse Sanne Voet (met Demantur) met 82.085 punten. Zij haalde het voor de Zweedse Louise Etzner Jakobsson (met Goldstrike B.J.), tweede met 75.935 punten.

Claeys had zich voor de individuele freestylecompetitie geplaatst door vorige week een bronzen medaille te behalen in de individuele test (ook gewonnen door Sanne Voet). De top acht van die wedstrijd kwalificeerde zich voor de vrije kür.

Team Belgium heeft nu zes medailles binnen op de Paralympics. Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) en amazone Michèle George (individuele test graad V) wonnen goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, WB-klasse) brons.

Volledig scherm Michèle George. © BELGA

“Klopt dit echt?”

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, stamelde een stomverbaasde Claeys. “Ik ben normaal een babbelkous. Dit overkomt mij nooit. Maar nu weet ik niet wat zeggen. Het was niet mijn beste oefening. Maar de competitie is pas over, als het echt helemaal over is. Dat heb ik vandaag geleerd. Ik ben echt verbluft door wat hier net is gebeurd. Klopt dit echt? Ik was echt zeker dat Rodolpho (Riskalla, red.) een medaille zou nemen. Maar op het scorebord staat dat ik derde ben, dus het klopt. Ik ben echt super blij.”

Het besef dat ze haar tweede medaille pakte, drong nog volop tot haar door in de interviewzone. “Ik was echt zeker dat ik vierde was, omdat ik enkele foutjes maakte in mijn oefening. Dit had ik absoluut niet verwacht. Mijn gevoel was niet super goed. Er zullen bij de Braziliaan ook foutjes in de oefening zijn geslopen. En er is de druk van als laatste in actie te moeten komen. We hangen natuurlijk sowieso van de toestand van onze paarden af. San Dior 2 was ook vermoeid en ook een beetje gespannen. En dat merk je wel. Dan is hij moeilijker te berijden. De moeilijke omstandigheden, met de hitte, spelen daar ook een rol in. Maar ik ben heel trots op hem. Ik heb genoten van iedere stap die hij zette.”

“Ik ben een perfectioniste, soms wil ik het misschien te goed. Het is zo gek dat ik al mijn tweede medaille hier pak. Dit belooft voor de volgende Paralympische Spelen van over drie jaar”, keek Claeys al even vooruit. “Ik heb al drie paarden klaar voor Parijs. Maar je weet nooit, de paarden kunnen zich ook blesseren. Het is dus goed om een joker achter de hand te houden. Vanavond zal dit pas bezinken, denk ik. Ik ga met een super gevoel naar huis. Ik heb ervan genoten. Ik kwam naar hier voor een plaats in de top 5 en ik heb twee medailles.”

Volledig scherm © BELGA