Nieuwe schandalen in het poker en de vissport bewijzen: valsspelen is van alle tijden, en van elke sport

Football Talk Football Talk. Sevilla ontslaat Julen Lopetegui - Mist Kyle Walker het WK?

De deelname van Engels international Kyle Walker aan het WK voetbal in Qatar komt mogelijk in gevaar. De rechtsachter van Manchester City kampt met een liesblessure en is zeker een aantal weken buiten strijd. Walkers coach Pep Guardiola besprak zijn situatie woensdagavond na de 5-0 overwinning in de Champions League tegen FC Kopenhagen. “Het is iets met de buikspieren en hij zal een tijdje out zijn. Ik weet niet hoelang. Meer kan ik niet zeggen. We zullen met de dokters overleggen. Hopelijk raakt hij hersteld voor het WK. Ik weet hoe belangrijk het WK is voor de spelers maar eerlijk gezegd weet ik het echt niet op dit moment.”

6 oktober