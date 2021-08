Nieuwe recordtransfer in de maak voor Club Brugge: 9 miljoen euro voor Sowah

Club BruggeDat heet snel schakelen. Na het afhaken van toptarget Daramy - hij kiest voor Ajax - staat Club Brugge op het punt om Kamal Sowah (21 en ex-OHL) bij Leicester weg te plukken. Kostenplaatje: 9 miljoen euro. Of hoe een nieuwe Brugse recordtransfer in de maak is.

Zijn agenda werd herbekeken. Een afspraak op zondagavond geschrapt.

Het mislopen van Mohamed Daramy - de 19-jarige winger van FC Kopenhagen die, ondanks een akkoord op clubniveau voor 13 miljoen euro, afgelopen weekend Ajax boven Club verkoos - zette Vincent Mannaert weer naarstig aan het werk.

Enter Kamal Sowah (21) - een dossier dat al langer op de bureaus van het Belfius Basecamp lag. Ziedaar het bewijs dat Club nooit alles inzet op één piste.

Polyvalent

De landskampioen was vorige zomer reeds gecharmeerd door Sowahs prestaties bij OH Leuven. Aan Den Dreef etaleerde hij meermaals zijn polyvalentie, loopvermogen en diepgang. Zo nu en dan gekoppeld aan een doelpunt en/of een assist.

Maar toen blauw-zwart in 2020 bij moederclub Leicester City een eerste keer informeerde naar de voorwaarden voor Sowah, werd het “net niet weggelachen” - dixit Vincent Mannaert, destijds in Sport/Voetbal Magazine. “De beslissingen worden niet meer genomen in Olympialaan 74, Antwerpen Zuid of aan Den Dreef, maar respectievelijk ergens aan de Zwarte Zee, in Bangkok of Riyad. Een concurrent sterker maken - want dat zijn de Belgische topclubs voor de eigenaars van Beerschot of OHL - wil men niet doen”, klonk het nog.

Club Brugge weigerde evenwel het dossier-Sowah verticaal te klasseren. In het voetbal weet je namelijk nooit: wat vandaag niet kan, is morgen (of een jaar later) plots wel mogelijk. Dat blijkt nu dus.

Eind augustus glimlacht Leicester City niet meer. De club van Tielemans, Castagne en Praet wil dit keer wel meewerken aan een definitieve transfer van Sowah, aangezien hun coach Brendan Rodgers niet langer op hem rekent. Veel andere gegadigden zouden er trouwens niet zijn...

Met de deal is volgens goed geinformeerde Engelse bronnen zo’n 9 miljoen euro gemoeid, bonussen inbegrepen.

Als alles de komende dagen afgerond raakt, wordt Sowah de nieuwe recordaankoop van blauw-zwart. De vorige (David Okereke - 8 miljoen) hoopt intussen zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Venezia FC. Op huurbasis.

Sowah moet bij Club een leegte op de flanken invullen, want de titelfavoriet telt tegenwoordig te veel spelers die graag in de bal komen. Sowah zoekt wel de diepte. Beschikt daarbovenop over een groot volume en kan niet alleen links en rechts uit de voeten, maar indien nodig ook centraal - al is de concurrentie daar wel stevig. Dat hij na 3,5 jaar op uitleenbasis bij OHL de competitie goed kent, is meegenomen. Dat vergemakkelijkt en verkort de aanpassingsperiode.

Leicester: te hoog

De Ghanees hielp OH Leuven de voorbije jaren mee aan de promotie naar 1A en was ook daar één van de revelaties. Alles samen bleek Sowah goed voor 13 goals en 10 assists in 72 wedstrijden voor de fusieclub.

Doorbreken in de Premier League bleef al die tijd zijn grote droom. “Eindelijk heb ik het shirt van Leicester mogen aandoen”, pronkte hij vorige maand nog op Instagram. Verder dan een paar vriendschappelijke wedstrijden - omdat een aantal jongens nog van vakantie genoot na het EK - kwam-ie echter niet. Een niveau te hoog.

Dan maar Club Brugge (opnieuw) kampioen proberen te maken. En proeven van Champions League-voetbal.

