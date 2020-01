Nieuwe cao in WNBA: tot 83% opslag voor Meesseman die nu minimum 193.000 euro per jaar gaat verdienen Valerie Hardie

15 januari 2020

06u44 0 Basketbal Goed nieuws voor Emma Meesseman en andere speelsters uit de WNBA: door de nieuwe cao die gisteren is afgesloten, krijgen ze allemaal een stevige loonsopslag, zelfs tot 83%. "Een goede stap in de juiste richting", zegt Meesseman.

In november 2018 zegden de speelsters de collectieve arbeidsovereenkomst met de WNBA op. Ze waren de systematische onderbetaling beu en eisten vooral dat de WNBA haar inkomsten eerlijker zou verdelen. Geen 20% voor spelerslonen, zoals in de WNBA, maar 50%, zoals bij de mannen in de NBA. Na lang onderhandelen deed de WNBA gisteren de nodige toegevingen. Als ze haar commerciële doelen haalt, dan doen ze de peer definitief in twee.

Volgens het huidige akkoord, dat nog door de spelersvakbond en de beheerraad van de WNBA moet worden goedgekeurd, gaan de speelsters er financieel stevig op vooruit. De maximumcontracten van 117.500 dollar (105.000 euro) - zoals Emma Meesseman er eentje heeft bij Washington - worden met 83% opgetrokken naar 215.000 dollar (193.000 euro). Met prestatiebonussen en premies voor statistische categorieën kan dat voor de allerbesten oplopen tot meer dan 500.000 dollar.

Zwangerschapsverlof

Een andere belangrijke pijler is de verloning van speelsters wanneer ze op bevallingsverlof zijn. Wie mama wordt, krijgt een jaarlijkse bijdrage van 5.000 dollar en een appartement met twee slaapkamers. "We hopen niet alleen vrouwen in de sport en in het basketbal een duwtje in de rug te geven, maar vrouwen in de maatschappij", zei WNBA-baas Cathy Engelbert.

Emma Meesseman juicht de nieuwe cao, die tot 2027 loopt, alvast toe. "Het is een grote stap in de juiste richting, want het verschil met de NBA was wat schandalig aan het worden", reageert de 26-jarige forward. "De kloof is nog altijd groot, maar voor alle duidelijkheid: wij vroegen nooit om net zo veel als de mannen in de NBA te verdienen, alleen om een gelijke verdeling. Nu is het verschil toch een béétje kleiner. Ik hoop wel dat de progressie hier niet stopt."

Een veelgehoord argument was altijd al dat de WNBA sinds de oprichting in 1997 verlieslatend is. Ze is financieel afhankelijk van de NBA om te overleven. Meesseman: "Dat kan zijn, maar de NBA maakte in haar eerste jaren ook geen winst. Dat vraagt tijd. Het is niet erg dat er nog een onderscheid is." Geen klein onderscheid overigens: het loon van Meesseman is 0,6% van wat een speler met haar dienstjaren in de NBA verdient, namelijk 32,7 miljoen dollar. "Basketbal is mijn job, het is altijd leuk om beter betaald te worden. Al zal dat voor mij niet bepalend zijn in mijn beslissing of ik dit jaar opnieuw in de WNBA ga spelen. Dat beslis ik pas na het olympisch kwalificatietoernooi met de Belgian Cats in februari."

Meesseman is einde contract bij Washington, waar ze in oktober Amerikaans kampioen mee speelde. "In elk geval is het een belangrijk signaal. De tijd was rijp. Er was al jaren protest en de speelsters zwegen niet meer over de getallen in hun contracten. Overzees konden ze altijd beter verdienen dan in hun eigen competitie. Ik ben benieuwd of die cao wat aan die situatie zal veranderen." (VH)