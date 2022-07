“Nieuw contract zit er op dit moment niet in”: toekomst Tissoudali blijft onduidelijk

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Veel vooruitgang wordt er aan de onderhandelingstafel niet geboekt.

De situatie van Tarik Tissoudali is inmiddels gekend. Het contract van de Marokkaanse international bij AA Gent loopt binnen één jaar, in juni 2023, af. De club deed hem in april een nieuw voorstel. “Maar daaruit bleek niet genoeg appreciatie", zo gaf het kamp-Tissoudali aan. Na een seizoen met 27 goals en 9 assists wil hij ook verloond worden als een absolute sterkhouder. Iets wat tot dusver niet lijkt te gaan gebeuren. Het water tussen de speler en club is nog steeds te diep.

Na de verloren Supercup, waarin Tissoudali een doelpunt afgekeurd zag voor buitenspel, ging hij nog eens in op zijn situatie. “Ik hou me niet bezig met wat er allemaal speelt”, vertelde hij. “Ik focus me op AA Gent. We zullen zien wat er gebeurt - zo sta ik er in. Of een contractverlenging nog mogelijk is? (aarzelt) Dat kan ik niet zeggen. Je weet nooit hoe het in het voetbal loopt. Maar op basis van de laatste woorden van de club, is het niet mogelijk, neen. Het ziet er niet naar uit dat er een nieuw contract aankomt.”

Blijft dat de komende weken het geval, dan lijkt een transfer alsmaar meer aan de orde. “Ik heb altijd gezegd dat ik open sta voor een mooie transfer. Mijn manager weet wat ik wil. Maar het juiste project heeft zich nog niet aangediend.” Er is alvast interesse uit onder meer Turkije.

Zijn ploegmaats zouden in elk geval niet liever willen dan dat hij blijft. Zo vertelde spitsbroer Laurent Depoitre bij zijn contractverlenging in april: “We hebben een goeie verstandhouding, ik hoop dat hij ook een akkoord vindt met de club.”

Gisteren stond Tissoudali met nieuwkomer Hugo Cuypers - harde werker, grote motor - in de spits. “We zoeken nog naar automatismen. Het is logisch dat nog niet alles perfect verloopt. Maar je voelt dat er veel mogelijk is met deze ploeg. Als iedereen fit is tenminste, want de spoeling is nu wel erg dun.”

Zeker nu ook alleskunner Alessio Castro-Montes uitviel - hij bleef binnen bij rust. Afwachten wat de schade is.

