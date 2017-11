Niet zes jaar cel maar dertien: Oscar Pistorius ziet straf verdubbeld voor moord op vriendin FT

Bron: Reuters 131 AP In 2012 doet Pistorius of 'Blade Runner' mee aan de 4x400-mannenfinale op de Olympische Spelen in Zuid-Afrika. Oscar Pistorius moet een paar jaar langer achter de tralies. Dat heeft het hoogste hof van beroep in Zuid-Afrika beslist. De nu dertigjarige topsporter kreeg in eerste instantie vijf jaar cel voor de dood op vriendin Reeva Steenkamp. Die straf werd later omgezet naar zes jaar. "Nog te weinig", vond het Openbaar Ministerie. Pistorius is vandaag opnieuw veroordeeld en kreeg meer dan het dubbele of dertien jaar cel.

“Ik zie bij Oscar Pistorius veel zelfmedelijden, maar weinig berouw", klonk het begin deze maand bij de openbare aanklaagster in Bloemfontein, Zuid-Afrika, waar de zaak gepleit werd. "De strafmaat van zes jaar cel wegens doodslag is tegenover de gebruikelijke minimumstraf van 15 jaar veel te mild.” Dat Pistorius niet de 'gebruikelijke' celstraf kreeg, was omdat er volgens de rechtbank verzachtende omstandigheden meespeelden, zoals goed gedrag en excuses aan de familie. Het OM acht die excuses niet oprecht.

Door middel van een cassatieprocedure wilden de aanklagers dan ook een zwaardere gevangenisstraf uit de brand slepen. Ook bij de publieke opinie klonk het verdict dat de paralympische hardloper "schokkend laag" gestraft is voor het doodschieten van zijn vriendin, fotomodel Reeva Steenkamp. In allereerste instantie had Pistorius maar vijf jaar gekregen wegens 'dood door schuld', later omgezet naar moord.

Het hof van cassatie, het hoogste rechtscollege in Zuid-Afrika, haalde vandaag dan toch haar slag thuis: Pistorius moet een paar jaar langer in de cel. Meer dan het dubbele zelfs of dertien jaar en vijf maanden. De man zelf was niet aanwezig vandaag. Hij zit zijn straf uit in Pretoria, de hoofdstad van Zuid-Afrika waar hij inmiddels al één jaar verblijft.

Door de badkamerdeur

Pistorius schoot Steenkamp in 2013 neer met meerdere kogels. Hij vuurde toen een aantal keer door de badkamerdeur, omdat hij dacht dat er inbrekers in het huis zaten. Volgens zijn advocaat gaat Pistorius zwaar gebukt onder de zaak. De paralympiër zou lijden aan posttraumatische stress. Hij heeft de misdaad nooit bekend.

REUTERS Op de derde dag van zijn proces, in juni 2016, gespt Pistorius zijn protheses los. Hij stapt door de rechtszaal.

AFP Fotomodel Reeva Steenkamp en Pistorius in 2012. Een jaar later schoot hij zijn vriendin neer met vier kogels.