Niet verboden, wel vreemd: medicijn tegen spierspasmen duikt op in het peloton, geviseerd Bahrain-Victorious reageert

Het onderzoek gebeurde op vraag van de Franse politie. Zij vroegen een gespecialiseerd labo om een aantal haarstalen van profrenners te testen op tizanidine. Dat is een medicijn dat MS-patiënten gebruiken als spierontspanner. Het helpt om spasmen te onderdrukken. In drie verschillende stalen werden resten van het medicijn teruggevonden. In het verslag wordt verwezen naar “een internationale wielerronde van drie weken in Frankrijk” — de Tour dus. Al snel werd de link gelegd met de inval bij de Bahrain-Victorious ploeg tijdens deze zomer, maar dat is voorbarig. Het is wachten op meer details.