Niet te stoppen: Nadal verplettert Djokovic in finale van ‘zijn’ Roland Garros en evenaart grandslamrecord Federer TLB/GVS

11 oktober 2020

18u15 55 Roland Garros De troon blijft gewoon van hem. Gravelkoning Rafael Nadal (34) heeft zijn dertiende (!) eindzege op Roland Garros gepakt na een demonstratie tegen Novak Djokovic (0-6, 2-6 en 5-7). De nummmer 1 van de wereld speelde niet eens dramatisch, maar tegen deze Nadal was niets te beginnen. Zijn 100ste zege aan de Porte d’Auteuil is er (alweer) eentje voor de geschiedenisboeken, want Nadal heeft net als Roger Federer nu 20 grandslams gewonnen.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ Roland-Garros(@ rolandgarros) link

Ze zeiden dat de coronacontext rituelenmonster Nadal uit zijn concentratie zou halen. Ze zeiden dat de kille omstandigheden nefast gingen zijn voor zijn tennis. Ze zeiden dat de ballenwissel (van Babolat naar Wilson) het gif uit zijn hoogopspringende slagen zou halen. En toch stond hij gewoon voor de dertiende keer sinds 2005 in de finale van Roland Garros.

‘Rafa’ begon ook verschroeiend aan de match. Bij de felbevochten punten haalde hij het telkens, wat resulteerde in een vroege break. Djokovic bood wel weerwerk, maar Nadal kon z’n break ook bevestigen. Én hij stoomde door. Naar 0-4, ondanks drie breakpunten voor ‘Nole’. De waanzinnige rally’s volgden elkaar op, de toeschouwers werden verwend. En telkens met Nadal als winnaar van de punten, ook opnieuw op de service van Djokovic. Wéér een break, en wéér een bevestiging van die break. 0-6. Harde cijfers. Niet dat de Serviër dramatisch was - integendeel. Maar tegen deze Nadal was bitter weinig te beginnen.

Nadal raast door

Ook niet in set twee. Djokovic moest meteen drie breakpunten wegwerken, maar kon zo zijn naam wel eindelijk op het scorebord zetten. Nadal pakte nadien een pak eenvoudiger z’n eigen game, waarna de nummer 1 van de wereld wéér aankeek tegen drie breakpunten. Dit keer redde hij z'n hachje niet: 1-2.

Het aantal unforced errors op dat moment zei alles: 21 voor Djokovic, 3 voor Nadal. Immens verschil. Omdat de Spanjaard op z’n eigen opslag secuur bleef, stond het al snel 1-3. En 1-4. Want weer gaf de Serviër zijn service uit handen. In dát spelletje maakte hij een ace na een dubbele fout - tekenend voor zijn spel vandaag. Hoogtes en laagtes. Een probleem als je tegen Nadal speelt, die een constant (enorm hoog) niveau haalde. 2-6 in set 2 was het resultaat.

Born for the clay 👀@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/zY9dj6295b Roland-Garros(@ rolandgarros) link

In de derde set kon Djokovic aanvankelijk gelijke tred houden, maar daarmee was ook alles gezegd. In de buurt van breakpunten kwam hij niet en bij 2-2 ging Nadal met sprekend gemak door de service van de Serviër. De Spanjaard kon z'n overwinningsspeech al oefenen, al verweerde Djokovic zich nog kranig. Hij slaagde er dan tóch een keer in om door de service van Nadal te gaan - een ferme schreeuw volgde.

Het publiek schaarde zich achter de Serviër en het werd de langste set van de namiddag. De winners van Djokovic vielen wél vaker in, maar bij 5-5 gaf hij zijn opslag dan toch op een cruciaal moment prijs. Met een dubbele fout. Nadal profiteerde en serveerde de finale uit. Wát een machtsontplooiing.

Nadal kan op Roland Garros fenomenale cijfers voorleggen. Hij won het gravelgrandslam nu dertien keer. Eerder was hij de beste in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 en 2019. Van zijn 102 wedstrijden in Parijs won hij er 100. Alleen de Zweed Robin Söderling, in 2009 in de achtste finales, en Djokovic, in 2015 in de kwartfinales, slaagden er ooit in de Spanjaard te verslaan op Roland Garros. Nadal won er nu 298 sets en verloor er slechts 27.

Djokovic blijft staan op zeventien grandslamoverwinningen, Roland Garros won hij nog maar één keer: in 2016. Dit was zijn vierde keer als verliezend finalist in Parijs, waarvan drie keer tegen Rafael Nadal.