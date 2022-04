Niet altijd even eerlijk, ondervond Delfine Persoon nog na haar controversiële kamp tegen Taylor: zo zit de puntenverdeling in elkaar en dit zijn de ringrechters

Fury vs WhyteIn aanloop naar het wereldtitelgevecht tussen Tyson Fury en Dillian Whyte frissen we nog even je geheugen op. Boksen is een technische sport met heel wat regeltjes over wat mag en niet mag. Dat schoppen, bijten en spugen verboden is, weet iedereen wel. Maar de spelregels reiken veel verder dan dat en zijn niet altijd even eerlijk. Vraag dat maar aan Delfine Persoon. Onze landgenote zag na een controversiële jurybeslissing haar kans op alle wereldtitels door de neus geboord. De beste wint duidelijk niet altijd. Een uitzondering? Ontdek een deze ‘boksen voor dummies’ de antwoorden op al je boksvragen.

Regels

Een bokswedstrijd bestaat uit een vastgelegd aantal rondes: minimaal vier en maximaal twaalf. Elke ronde duurt drie minuten, met één minuut rust ertussen. De meeste gevechten tellen 12 rondes en in titelgevechten bokst men er altijd verplicht 12. Zo is men dus maximaal 36 minuten aan het werk.

Elke ronde krijgt een score van de juryleden. Dat zijn er vijf bij Olympisch boksen en drie bij professioneel boksen. Een ronde die nipt wordt gewonnen door een van beide boksers krijgt een score van 10-9, een ronde die overduidelijk wordt gewonnen krijgt een score van 10-8 en heel soms zelfs 10-7. Zo’n score van 10-8 wordt vaak enkel gegeven wanneer een bokser tegen het canvas wordt geslagen.

Na 12 rondes worden alle scores opgeteld en komen de juryleden tot een beslissing. Zo krijg je op het einde van een kamp bijvoorbeeld scores van 111-115, 114-110 of 113-113.

Maar dat die beslissingen niet altijd even eerlijk zijn, weet Delfine Persoon als de beste. Volgens menig bokskenner trok onze landgenote aan het langste eind in haar titelgevecht tegen Katie Taylor, maar de juryleden beslisten daar anders over. In Madison Square Garden kenden ze de Ierse kampioene na 10 rondes een nipte overwinning via ‘split decision’ toe. Twee juryleden scoorden het gevecht 96-94 in het voordeel van Taylor, één jurylid 95-95.

Volledig scherm Delfine Persoon kan haar oren niet geloven na de bekendmaking van de winnares © AFP

Persoon schreeuwde haar onrecht uit, maar niemand luisterde. Het blijft een gok je lot in handen te laten van de jury. Uiteindelijk kreeg Persoon haar rematch, die ze vrij duidelijk verloor. “Deze keer verdiende Taylor om te winnen”, wist ook Persoon achteraf. De juryleden kenden Taylor een overwinning via unanieme beslissing toe.

In dat geval hebben alle juryleden dezelfde bokser als winnaar op hun scorekaart staan. Een kamp kan anderzijds ook via ‘split decision’ worden gewonnen. Dan duiden twee van de drie juryleden dezelfde bokser aan als winnaar.

In heel uitzonderlijke gevallen is er ook sprake van een gelijkspel. Dit gebeurt wanneer twee of drie juryleden tot een gelijke stand komen op hun scorekaart of wanneer één jurylid tot een gelijke stand komt en de andere twee een verschillende winnaar aanduiden. Dit laatste was het geval in de eerste confrontatie tussen Tyson Fury en Deontay Wilder.

Volledig scherm Scorekaart Fury-Wilder © RV

Uiteraard zijn er ook andere manieren om te winnen: via knock-out of technische knock-out. Bij een knock-out gaat een bokser neer tegen het canvas en telt de ringrechter tot 10. Indien de vechter na tien tellen niet terug rechtop staat, spreken we van een knock-out. Bij een technische knock-out (TKO) zit het iets anders. Dan bepaalt de scheidsrechter zelf dat een bokser niet meer in staat is verder te vechten.

Verder zijn de regels redelijk voor de hand liggend: je mag een tegenstander niet onder de gordel slaan, vasthouden, laten struikelen, schoppen, een kopstoot geven, worstelen, bijten, spugen of duwen. In tegenstelling tot MMA mag je je tegenstander niet raken wanneer hij op het canvas ligt. Ook zijn stoten met het hoofd, de schouder, onderarm of elleboog verboden. Net zoals klappen tegen het achterhoofd.

Voer je een van bovenstaande illegale technieken wel uit, dan volgt er een puntenaftrekking of in het slechtste geval zelfs een diskwalificatie. Een onopzettelijke overtreding levert een waarschuwing of een aftrek van één punt op. Een opzettelijke overtreding levert een aftrek van twee punten op, of een onmiddellijke diskwalificatie, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Het is de ref die dat bepaalt.

Ringrechter en juryleden

Bij Fury-Whyte zijn de scheidsrechter en juryleden alvast bekend. De ringrechter is de Brit Mark Lyson. Voor hem wordt het zijn eerste wereldtitelgevecht bij de zwaargewichten dat hij in goede banen moet leiden. De drie juryleden zijn de Italiaan Guido Cavalleri, de Mexicaan Juan Carlos Pelayo en de Candees Robert Tapper. Die laatste was de enige die Fury de overwinning toekende in zijn eerste gevecht met Deontay Wilder.

Volledig scherm Fury en Wilder na hun eerste gevecht dat eindigde op een gelijkspel © Action Images via Reuters

Boksbonden

In het professionele boksen zijn er vijf erkende kampioensriemen voor elke gewichtsklasse: de WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), IBF (International Boxing Federation), WBO (World Boxing Organization) en The Ring.

Er zijn vier grote en erkende organisaties in het boksen: de WBA, WBC, IBF en WBO. De ‘The Ring-titel’ wordt toegekend door het gelijknamige Amerikaanse bokstijdschrift ‘The Ring’ aan de volgens hen beste bokser per gewichtsklasse.

Die mengeling van organisaties betekent dat slechts zelden één bokser alle kampioensriemen in zijn bezit heeft. Op dit moment zijn er slechts twee van de zeventien gewichtsklassen die door één enkele vechter worden beheerst: de super middengewichten (onder 76 kg) door Canelo Alvarez en de super lichtgewichten (onder 63,5 kg) door Josh Taylor.

Volledig scherm Canelo Alvarez met al zijn titels © AFP

Fury zet tegen Whyte zijn WBC -en The Ring-titel op het spel. De kampioen in de WBA, WBO en IBF bij de zwaargewichten is de Oekraïner Oleksander Usyk.

Behoudt Fury zijn kampioensriemen of snoept Whyte ze toch af?

Volledig scherm Fury met zijn twee riemen: in zijn linkerhand de WBC-titel, in zijn rechterhand de The Ring-titel © AP

Volledig scherm © ANP / EPA