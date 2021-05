Nibali start 24 dagen na polsoperatie ‘gewoon’ in Giro

Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nibali kwam 13 april tijdens een training nabij het Zwitserse Lugano ten val. Onderzoek bracht een breuk aan de rechterpols aan het licht, waarna een dag later een operatie volgde. Hij moest drie dagen absolute rust houden, waarna de hoop werd uitgesproken zaterdag 8 mei aan de start van de Ronde van Italië te staan. Vandaag kwam het groene licht van zijn ploeg Trek-Segafredo.

De 36-jarige Nibali won de Giro en 2013 en 2016. De 104de Giro start zaterdag met een tijdrit over 8,6 km in Turijn. De rittenkoers eindigt op 30 mei met een tweede individuele tijdrit, over ruim 29 km naar Milaan.