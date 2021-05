Nibali start 24 dagen na polsoperatie alsnog in Giro: “Het heeft geen zin om te zeggen of ik voor klassement of ritzeges ga”

Nibali zelf stelde sinds zijn val in april alles in het werk om de start van de Giro te halen. “Het was een race tegen de tijd en ik ben blij dat ik die gewonnen heb”, aldus de 36-jarige Italiaan. “Door de revalidatie ben ik niet in topconditie en ik zal in de eerste dagen van de wedstrijd nog voorzichtig moeten zijn. Het heeft dus niet veel zin om te zeggen of ik voor het klassement of voor ritzeges zal gaan. Ik moet het dag per dag bekijken. Ik wil in elk geval de Giro mee kleur geven, het zal onderweg wel blijken hoe dat het best zal lukken.”