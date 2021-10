NFL op z'n kop: bekende coach stapt op nadat hij lippen van zwarte voorzitter vergelijkt met Michelin-banden

Na eerdere schandalen in de turnwereld en het vrouwenvoetbal zijn de Verenigde Staten opnieuw in de ban van een hetze rond een coach die zijn boekje te buiten is gegaan. De 58-jarige Jon Gruden stapt op als coach van de Las Vegas Raiders, één van de meest tot de verbeelding sprekende teams uit de NFL. Gruden nam gisteren ontslag nadat de New York Times beslag kon leggen op mailverkeer waarin hij homofobe, racistische en seksistische opmerkingen had gemaakt.

De feiten dateren van 2011, toen Gruden aan de slag was als tv-analist bij ESPN. De e-mails kwamen aan het licht nadat de NFL afgelopen zomer een onderzoek voerde naar ongepast gedrag op de werkvloer bij ’the Washington Football Team’. Daarbij werden conversaties teruggevonden tussen Gruden en en Bruce Allen, de voormalige voorzitter van ‘the Washington Football Team’. Zo maakte Gruden verwerpelijke opmerkingen over DeMaurice Smith. Hij vergeleek de lippen van de zwarte voorzitter van NFL Players Association met Michelin-banden. In een poging om zijn hachje te redden, excuseerde Gruden zich vorige week nog voor de gemaakte opmerkingen, maar voegde hij er meteen aan toe zich niets meer te herinneren van die e-mails. Zondag coachte Gruden de Raiders nog in de verloren wedstrijd tegen de Chicago Bears. Gisteren werd zijn positie onhoudbaar nadat uit andere conversaties bleek dat hij zich laatdunkend had uitgelaten over het gegeven dat de NFL vrouwelijke scheidsrechters zou aanstellen, het feit dat de Los Angeles Rams met Michael Sam in 2014 de eerste openlijk anders geaarde speler hadden gedraft en hij kritiek had geuit op het protest van sommige NFL-spelers waarbij ze knielden tijdens het Amerikaanse volkslied. Opvallend: met Carl Nassib hebben de Raiders op dit moment de enige speler uit de NFL in de rangen die openlijk verklaard heeft anders geaard te zijn.

Volledig scherm Carl Nassib is een verdediger bij de Las Vegas Raiders, hij is de enige speler in de NFL die openlijk verklaard heeft anders geaard te zijn. © AFP

In een statement op website van de Raiders schreef Gruden maandagavond: “Ik stap op als Head Coach van de Las Vegas Raiders. Ik hou van de Raiders en ik wil geen afleiding zijn voor het team. Ik bedank de spelers, de coaches, het bestuur en de fans van de ‘Raiders Nation.’ Het spijt me, het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand te kwetsen.” In 2018 tekende Gruden een contract van tien seizoenen bij de Raiders, hij zou in die periode 100 miljoen dollar (86 miljoen euro) verdienen. In 2002 won Gruden een Super Bowl als coach van de Tampa Bay Buccaneers. De NFL beraadt zich op dit moment over eventuele verdere stappen tegen Gruden.