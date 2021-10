NEXT GEN. “Een beest”, een ‘old school’ verdediger en een aalvlugge aanvaller van Juve: ook de generatie 2004 barst van het talent

Buitenlands voetbal Absolute wereldgoal: Cyril Ngonge, ex-Club Brugge, slaat Nederland met verstom­ming met scorpion kick

25 oktober Zo passeren ze niet al te vaak. Cyril Ngonge (21), bij Standard en Club Brugge in de jeugdacademie en via PSV en RKC nu bij FC Groningen, tekende in de Eredivisie voor een absolute wereldgoal. Een zogenaamde scorpion kick. “Het was zeker wel bewust.”