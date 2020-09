Neurochirurg: “Schumacher vermoedelijk in vegetatieve staat, zonder echte hoop op beterschap” KVDS

19 september 2020

17u15

Bron: RMC Story, F1Lead 4 F1 De Franse televisiezender RMC Story heeft woensdag een documentaire uitgezonden over Formule 1-legende Michael Schumacher (51). Daarin probeerden experts en bekenden van de zevenvoudige wereldkampioen te reconstrueren hoe het nu met de compleet afgeschermde sportman zou zijn. En of er nog enige hoop is voor de toekomst.

Schumacher raakte in december 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen. Het ziekenhuis in Grenoble waar hij verzorgd werd, meldde dat hij een schedeltrauma had opgelopen en in een kunstmatige coma lag. Een half jaar later volgde het bericht dat hij was ontwaakt en overgebracht werd naar een ziekenhuis in Lausanne. Dat verliet hij na drie maanden om in zijn eigen huis in Zwitserland verder te herstellen.

Al meteen na het ongeval werd de Formule 1-coureur door zijn entourage afgeschermd van de buitenwereld. Hoe het met zijn gezondheid gaat, blijft tot op vandaag dan ook een mysterie. Alleen in 2016 maakte een advocaat van de familie bekend dat Schumacher niet zelfstandig kon staan of lopen. En eind vorig jaar werd ook bekend dat ‘Schumi’ voor een stamceltransplantatie naar Parijs was gebracht. Verder niets. De makers van Michael Schumacher, en quête de vérité hebben nu geprobeerd om te reconstrueren hoe het met de legende zou zijn.

Ze laten onder meer de bekende neuroloog Erich Riederer uit Zurich aan het woord. Die vreest dat de operatie van Schumacher na zijn ongeval te laat kwam. “Je moet onmiddellijk handelen”, vertelt hij in de documentaire. “Naar mijn mening is er te lang gewacht om de druk op zijn brein te verlichten. Dan wordt onvermijdelijk een deel van de hersenen vernietigd.”

“Ik denk dat hij zich nu in een vegetatieve staat bevindt”, vervolgt hij, “wat betekent dat hij wakker is, maar niet reageert. Hij ademt, zijn hart klopt, hij kan vermoedelijk rechtop zitten en kleine stapjes zetten met wat hulp, maar niets meer dan dat.”

Of er een kans is dat we hem nog zien zoals hij was vóór het ongeval? Ik denk het echt niet Erich Riederer

Of er hoop is op beterschap? “Ik denk dat dit het maximum is voor hem. Of er een kans is dat we hem nog zien zoals hij was vóór het ongeval? Ik denk het echt niet.”

Een soortgelijk verhaal bij spoedarts Gérald Kierzek. “Na meer dan zes jaar heeft Schumacher nog altijd een ernstige verwonding aan zijn hoofd”, vertelt die in de documentaire. “Vermoedelijk is hij aan zijn bed gekluisterd en niet in staat om te stappen. Zijn spieren zullen afgebroken zijn en dat zal een opvallende fysieke metamorfose teweeggebracht hebben.”

Ook Kierzek gelooft niet dat er nog beterschap inzit voor de sportlegende. Net als zijn biograaf Luc Domenjoz. Die laatste zegt zelfs dat hij vreest dat Schumacher niet lang meer te leven heeft.

Jean Todt, de voormalige teammanager van Ferrari én huidige voorzitter van de internationale autosportbond FIA, bracht vorige week zelf nog een bezoek aan ‘Schumi’. Hij is een van de weinige vertrouwelingen die dat nog mogen. “Hij is aan het vechten”, verklaarde hij achteraf.