Nets en Timberwolves naar play-offs, Hawks-Cavs en Pelicans-Clippers spelen om laatste plekjes

NBADe barragewedstrijden richting de play-offs zijn volop aan de gang. Sinds vorig seizoen kent de NBA een nieuw systeem: acht ploegen, vier in het Oosten en vier in het Westen, vechten nog om vier plekjes, twee in elke conference. De Minnesota Timberwolves en de Brooklyn Nets verzekerden zich dinsdag van deelname. De Atlanta Hawks spelen vrijdag tegen de Cleveland Cavaliers en de New Orleans Pelicans tegen de LA Clippers om de laatste twee play-off-plekjes.

Oosten

Play-in-wedstrijden Eastern Conference Cleveland Cavaliers (8) - Brooklyn Nets (7): 115-108 Charlotte Hornets (10) - Atlanta Hawks (9): 103-132

De Brooklyn Nets haalden het dinsdagnacht met 108-115 van de Cleveland Cavaliers en eindigen zo op de zevende plek in de Eastern Conference. Kyrie Irving was niet af te stoppen tegen zijn ex-ploeg. Op een gegeven moment scoorde hij 12 keer uit 12 schoten. Zijn eerste schot miste Kyrie pas in het vierde kwart. Ongrijpbaar. Irving eindigde de wedstrijd met 34 punten en 12 assists. Ook Kevin Durant scoorde op kousenvoeten 25 punten en deelde op zijn beurt 11 assists uit.

De Nets treffen Boston in de play-offs. Een fameuze klepper én een heruitgave van de eerste ronde vorig jaar. Toen stuurden de Nets de Celtics met 4-1 wandelen. Doen ze dat dit jaar nog eens over?

Darius Garlands 34 punten, waarvan 24 in de tweede helft, volstonden niet voor Cleveland. De Cavaliers krijgen vrijdag nog een kans op een stekje in die play-offs. Ze komen uit tegen de Atlanta Hawks. Die versloegen de Charlotte Hornets vannacht met maar liefst 30 punten verschil. Trae Young scoorde 24 punten en gaf 11 assists. Hij was een van de zes spelers bij de Hawks die minstens 10 punten scoorde.

De Hornets leken vannacht wel vergeten te zijn wat er op het spel stond en werden als makke lammetjes naar de slachtbank gebracht. Dat bracht de nodige frustraties met zich mee. Zo gooide Miles Bridges zijn mondstuk naar een fan nadat hij werd uitgesloten.

Cleveland neemt het vrijdag dus op tegen Atlanta voor het allerlaatste play-off-plekje in het Oosten. Van de laatste vier confrontaties tussen beide ploegen wonnen de Hawks er drie. Allemaal in 2022. De statistieken spreken alvast in hun voordeel.

Wie de wedstrijd wint, mag het vervolgens in de eerste ronde opnemen tegen de Miami Heat.

Westen

Play-in-wedstrijden Western Conference LA Clippers (8) - Minnesota Timberwolves (7): 104-109 San Antonio Spurs (10) - New Orleans Pelicans (9): 103-113

Aan de andere kant van het land zien we geen Lakers in de play-offs, maar misschien wel nog de Clippers. Die andere ploeg uit Los Angeles was veroordeeld tot barragewedstrijden en verloren dinsdagnacht alvast hun eerste tegen de Timberwolves. Het werd 104-109 in Minnesota.

De Timberwolves zijn na de All-Star-onderbreking ontploft. Zoveel is duidelijk. Van de sindsdien 23 gespeelde wedstrijden wonnen ze er 16. Een broodnodige ‘play-off push’. Het is de tweede keer in zeventien jaar dat ze het seizoen nog eens met een positief winstpercentage afsluiten en het is de tweede keer in zeventien jaar dat ze de play-offs halen. Anthony Edwards nam met 30 punten zijn ploeg op sleeptouw. In Minnesota werd er gejuicht alsof ze net de finales hadden gewonnen. Met Patrick Beverley op kop.

De Memphis Grizzlies wachten de Minnesota Timberwolves alvast op in de eerste ronde van de play-offs. Twee piepjonge ploegen, dat kan alleen maar vonken geven.

De Clippers moeten het in de derde barrages opnemen tegen de winnaar van die andere wedstrijd: de New Orleans Pelicans. De Pelicans versloegen de Spurs vannacht met 103-113. Man in vorm CJ McCollum scoorde 32 punten, Jonas Valanciunas was er goed voor 22 en 14 rebounds en Brandon Ingram legde er 27 binnen.

Wie het duel tussen de Pelicans en Clippers wint mag de torenhoge favoriet in het Westen, de Phoenix Suns, het vuur aan de schenen leggen in de eerste ronde van de play-offs.

