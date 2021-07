Net niet voor ‘Dancing Dimi’: Van den Bergh grijpt naast tweede Players Championship-titel

Dimitri Van den Bergh maakte indruk in het zeventiende Players Championship-toernooi (een vloertoernooi dat niet op televisie wordt uitgezonden) van het seizoen. De 26-jarige Antwerpenaar nam, op weg naar de finale, de maat van Peter Jacques (6-5), Josh Payne (6-1), Keane Barry (6-1), Vincent van der Voort (6-1), Brendan Dolan (6-3) en José de Sousa (7-4). In die zes matchen liet ‘Dancing Dimi’ maar liefst vijf keer een gemiddelde van meer dan honderd noteren. Straf.

Maar in de finale liep het minder vlot bij Van den Bergh. Onze landgenoot moest al snel achtervolgen tegen Stephen Bunting. De Engelsman, die eerder wereldkampioen Gerwyn Price in de halve finale uitschakelde, speelde met vertrouwen. Zo was hij heel dicht bij een ninedarter, maar Bunting miste zijn dubbel 12.

Nog meegeven: naast Van den Bergh waren er vandaag nog drie Belgen van de partij. Kim Huybrechts zette in zijn eerste ronde de Pool Krzysztof Ratajski met 6-5 opzij, maar moest in de tweede ronde met 6-5 het onderspit delven voor de Tsjech Adam Gawlas. Ook Mike De Decker strandde in de tweede ronde. Na 6-3-winst tegen de Engelsman Callan Rydz was de Engelsman Jamie Hughes in de tweede ronde met 6-1 te sterk. Geert De Vos geraakte niet voorbij de eerste ronde waarin hij een 6-5 nederlaag leed tegen de Nederlander Niels Zonneveld.