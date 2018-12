Negen uitschuivers die ons - al dan niet lachend - naar adem deden happen, welke frats of crash steekt er voor jou bovenuit? DMM

27 december 2018

10u00 1 Knullige owngoals, verrassende valpartijen en andere blunders. Naast sportieve hoogtepunten stond 2018 ook garant voor een flinke reeks missers. Wat was voor jou de meest flagrante, grappigste of meest aangrijpende uitschuiver?

19 mei: Toekomstig ploegmaat Van Avermaet zorgt voor eerste schwalbe in het wielrennen

Opmerkelijk moment in de Ronde van Noorwegen. Halverwege mei is Dylan Groenewegen baas boven baas op Scandinavisch grondgebied, maar het is vooral Pawel Brnas die de show steelt. De 27-jarige Pool van CCC maakt in de eerste rit deel uit van de vroege ontsnapping, al is het vet na de terugkeer van het peloton helemaal van de soep. Brnas profiteert van een valpartij op minder dan drie kilometer van de streep om even op adem te komen. De Pool gooit zich er voor het oog van de Noorse televisie even bij om uit te hijgen. En wij maar denken dat enkel voetballers met een fopduik durven uitpakken.

26 mei: blunderende Karius in Champions League-finale

Een horroravond van jewelste voor Loris Karius. Dat is de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool in een notendop. De Duitse goalie gaat twee keer pijnlijk de mist in, tot ongeloof van vriend en vijand. In eerste instantie gooit Karius de bal pardoes in de voeten van Benzema. Even later heeft hij zeep aan de handschoenen na een verre uithaal van Gareth Bale. Twee kapitale blunders die Liverpool alle hoop op de Beker met de Grote Oren ontnemen. Tegelijk ook einde verhaal voor Karius bij ‘The Reds’. Na de zomer ging de Duitser bij Besiktas voetballen en, jawel, ook daar ging hij al meermaals in de fout.

28 juni: de WK-viering van Batshuayi

Hoe lang zullen we nog terugdenken aan die wondermooie WK-zomer van de Rode Duivels? En hoe vaak zullen we nog lachen om de viering van Michy Batshuayi na het veelbesproken doelpunt van Adnan Januzaj tegen Engeland in de groepsfase? België kwam dan wel in de ‘moeilijke tabelhelft' terecht, het kon Batshuayi behoorlijk worst wezen. De speelvogel van de selectie wou de bal in een vreugdeuitbarsting nog eens in doel jassen, maar kwam na een schot tegen de paal niet verder dan zijn eigen gezicht. Gelukkig zag ‘Batsman’ er zelf al snel de lol van in.

The second just before I knew I f*cked up #InternetUndefeated 😂 pic.twitter.com/wAf5Wt6QvK Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

24 juli: Philippe Gilbert duikt met spectaculaire val het ravijn in

Een minder lollig moment dan. Het was flink schrikken toen Philippe Gilbert in de zestiende rit van de Tour in de afzink van de Portet d’Aspet het ravijn in verdween. De Waal van Quick.Step verkeek zich eind juli op een bocht en duikelde zo onherroepelijk de dieperik in. Gilbert zag zijn val gebroken door enkele takjes en een hoop stenen. De ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik kroop uit het dal en klom weer op zijn fiets om de rit uit te fietsen. Na afloop bleek hij een breukje in zijn knieschijf te hebben opgelopen. Dat het veel erger had kunnen aflopen, besefte een geëmotioneerde Gilbert pas achteraf. 23 jaar geleden verongelukte Fabio Casartelli trouwens enkele bochten verder in dezelfde afdaling.

13 augustus: Lonah Salpeter juicht een ronde te vroeg

Niets knulliger dan een ronde te vroeg juichen. Het overkwam Lonah Salpeter op het EK atletiek in Berlijn. De genaturaliseerde Israëlische maakte op de 5.000 meter één ronde te vroeg het zegegebaar. En of het Salpeter zuur opbrak. Ze zou uiteindelijk net buiten de medailles finishen. Enkele dagen later nam ze sportieve revanche door de Europese titel op de 10.000 meter te grijpen.

5000M runner Lonah Chemtai Salpeter celebrates what she thinks is a silver medal a lap early. She ended up finishing in 4th pic.twitter.com/4YXJElmMk6 Source for Funny(@ SourceforFunny) link

31 augustus: Marcus Ericsson crasht bij vrije oefenritten GP van Italië

Ook in de Formule 1 loopt het af en toe wel eens mis. Dat ondervond Marcus Ericsson in de vrije oefenritten voor de GP van Italië in Monza. De 28-jarige Deen van Sauber verloor net voor de eerste chicane op het parcours de controle over zijn stuur met een spectaculaire crash tot gevolg. De F1-bolide mocht meteen naar de schroothoop. Ericsson kwam met de schrik vrij.

6 september: Vuelta-official veroorzaakt valpartij na sprint

Soms kunnen sporters er ook gewoon niets aan doen. Neem nu de Ronde van Spanje begin september. Alexandre Geniez gooit zich op een dunne aankomststrook als eerste over de streep. De Fransman klopt Dylan van Baarle die even later met de rest van de kopgroep tegen een rennende official knalt. Een fikse botsing schakelt official en renner uit. Van Baarle moet met een breuk de strijd staken in de Ronde van Spanje.

18 november: 17-jarige crasht in GP van Macau met meer dan 270 km per uur

De legendarische Formule 3-race in Macau werd een dikke maand geleden opgeschrikt door een hallucinant ongeluk. De Duitse Sophia Flörsch vloog met haar bolide door de lucht én de hekken heen. Flörsch, de enige vrouwelijke deelneemster, overleefde wonderwel de zware crash. Uit beelden blijkt dat Flörsch -zeventien lentes jong- met meer dan 270 kilometer per uur enkele meters door de lucht vloog.

7 december: Owngoal Decarli tegen Waasland-Beveren

Een avond om snel te vergeten voor Saulo Decarli tegen Waasland-Beveren. De Zwitserse verdediger van Club Brugge deed zijn eigen team de das om met een owngoal om in te kaderen. Decarli verschalkte met een perfecte snoekduik zijn eigen doelman. Omdat beelden meer zeggen dan woorden hieronder nog eens het fragment met de owngoal van Decarli vanaf 2:20.

