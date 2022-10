Nederlandse voetbalmascotte steekt de draak met klimaatactivisten en lijmt zich vast aan tafel uit ‘protest’ tegen slechte prestatie

In de Nederlandse tweede klasse ging Almere City gisteravond met een 0-2-achterstand de rust in tegen leider Heracles. Het sein voor Ally de Aap, de mascotte, om iets te ondernemen om z’n ploeg wat aan te vuren. Hij vond er niets beter op dan een tafel het veld op te smijten en zich eraan vast te lijmen. Een meer dan vette knipoog naar klimaatactivist Jelle De Graaf, die zich eerder deze week live in het RTL 4-programma Jinek ook aan de tafel vastlijmde. Na de wedstrijd stak Ally op Twitter nog wat meer de draak met de klimaatactivist: “Als je nog lessen nodig hebt in ‘Impactful Activism’, Jelle, dan hoor ik van je, goed? Kun je Jinek gewoon met rust laten tijdens het programma. Dat is voor iedereen beter ook.”