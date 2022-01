NBA-ster geraakt in portemonnee en Bayern-speler die toch overtuigd werd: Djokovic is niet alleen, ook deze niet-gevaccineerde topatleten kwamen in storm van kritiek terecht

Australian Open Vlaming in Australië over Djoko­vic-rel: “Iedereen gelijk voor de wet”

Mag hij deelnemen of niet? Dat is dé vraag die heel Australië en veel tennisliefhebbers nu al dagen beroert. Novak Djokovic had zijn uitzondering voor de Australian Open beet, maar die werd na luid protest weer ingetrokken. De internationale nummer één van het mannentennis zit nu vast in een quarantainehotel en gaat in beroep tegen de beslissing. Maar hoe kijken de Australiërs zelf naar de hele heisa? En is het land nog steeds zo afgesloten van de buitenwereld? Heidi Van Gerwen woont in Adelaide, in het zuiden van Australië. Zij geeft ons een Australische kijk op de tennisrel en op de coronasituatie down under.

