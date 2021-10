Nafi Thiam op Anderlecht: "Ik kondig jullie mijn transfer aan..."

Serie A Juventus ontsnapt in slotfase vanop de stip aan nederlaag in topper tegen Inter

24 oktober Inter en Juventus hebben elkaar in de Derby d’Italia in evenwicht gehouden: 1-1. Inter leek lang op weg naar de drie punten, maar Paulo Dybala voorkwam in de slotfase vanop de stip een nederlaag voor de Oude Dame.