Nafi Thiam neigt na BK naar deelname WK indoor: “Als ik ga, heb ik niets te verliezen, maar alles te winnen” Bart Fieremans

17 februari 2018

17u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 De twee proeven op het BK indoor in Gent van Nafi Thiam zaterdag – de 60m horden en het verspringen – namen niet alle twijfels weg: pas in de loop van volgende week beslist Thiam of ze naar het WK indoor begin maart in Birmingham trekt. Al neigt ze wel al in die richting: “Als ik ga, is het omdat ik van competitie hou.”

Gemengde gevoelens bij Nafi Thiam in Gent. Niet zozeer na de 60m horden: daarin evenaarde ze met 8.35 in de finale haar goede tijd die ze op vrijdag 9 februari al bij haar competitie-entree in het Franse Eaubonne liep. Maar het verspringen verliep in Gent minder naar wens. Alleen haar eerste sprong was reglementair - met 6m28 niet slecht maar ook nog ver van haar PR indoor (6m51 in 2013) - daarna liet ze vier nulsprongen noteren. Een sprong liet Thiam varen omdat ze dan de finale van de 60m horden moest lopen.

De vele nulsprongen zorgden voor frustratie, maar evenmin wou Thiam dat dramatiseren: “Ik voelde me goed, maar heb mezelf niet echt kunnen beoordelen. Het is niet ideaal om zich te baseren op een eerste sprong, al vind ik 6m28 zonder de plank te raken behoorlijk. De nulsprongen enerveren, maar zijn ook wat normaal. Mijn aanloop is nog niet constant omdat we daar in de winter niet echt op getraind hebben. De nadruk lag op uithouding. Fysiek voel ik me goed, maar de technische details tellen ook."

Hamvraag is of Thiam nu eindelijk de knoop heeft doorgehakt om al dan niet deel te nemen aan het WK indoor in Birmingham. Maar ook in Gent zei ze die beslissing nog even voor zich uit te schuiven. In de loop van volgende week zal ze dat wellicht via twitter bekendmaken. Thiam twijfelt over het WK omdat voor haar de zomer en het EK in Berlijn prioritair is, en ze zich dus niet specifiek voorbereid heeft op het WK indoor. Daartegenover staat een ander aanlokkelijk perspectief: goud op het WK indoor ontbreekt nog op haar al rijk gevulde palmares.

"Al denk ik niet zo in termen van een palmares, daar zijn journalisten meer mee bezig”, aldus Thiam in Gent. “Als ik naar Birmingham ga, is het omdat ik van competitie hou. Ik zou het in dat geval zien als een etappe naar dat doel in de zomer.”

Thiam ontkent wel dat ze het gevoel heeft meer te kunnen verliezen dan te winnen in het thuisland van haar grootste rivale, de Britse Katarina Johnson-Thompson. “Ik heb niets te verliezen, maar alles te winnen. Als ik naar het WK ga, is het omdat ik denk dat ik daar goed kan zijn. Maar ik verwacht niet dat het exceptioneel zal zijn gezien ik me niet specifiek voorbereid heb op de wintercompetitie. Het kan dus ook slecht gaan. En zelfs als ik me goed voel, kan het op een catastrofe uitdraaien. Want als ik in Birmingham ook drie nulsprongen doe in het verspringen, is het afgelopen.”