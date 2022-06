Nafi Thiam na sterke prestatie in verspringen klaar voor WK: “Op meer kon ik niet hopen”

BK atletiekNafi Thiam heeft indruk gemaakt op het BK atletiek in Gentbrugge door in de regen 6m63 te halen in het verspringen. Na afloop straalde ze van geluk. “Ik ben supertevreden", klonk het. Zal wel, het bleek haar op niet drie na verste sprong in haar carrière.

“Het is jammer als het tijdens de opwarming hard begint te regenen, maar schrik had ik niet”, aldus Thiam. “Dat mag niet, want dan spring je verkrampt en heb je alleen maar meer kans om je te blesseren. Behalve de regen zaten we ook stevig achter op het uurschema, maar ondanks alles heb ik nog een heel mooi resultaat neergezet”, vertelde de tweevoudige olympische kampioene.

“Ik ben supertevreden. Na alle problemen die ik dit seizoen gekend heb doet dit ongelofelijk veel deugd. Op meer kon ik niet hopen. Nadat ik lang heb getwijfeld of ik überhaupt aan het WK(15-24 juli in Eugene, Amerika) zou kunnen deelnemen, kan ik er nu echt van genieten om wedstrijden af te werken zonder pijn. Dat is één ding, maar nu blijk ik ook nog eens in vorm te zijn, en dat is de max.”

Zondag probeert Thiam haar vorm nog eens te etaleren op de 100 meter horden. “Ik had liever eerst de horden gelopen, want verspringen kruipt toch altijd in de kleren”, zegt ze. “Dat vreet wat aan mijn beweeglijkheid, maar ik ben zodanig tevreden met mijn prestaties van vandaag, dat ik zelfs met een slechte prestatie op de horden een positief gevoel aan dit weekend zal overhouden.”

Nafi Thiam vandaag op het BK atletiek

