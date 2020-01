Nadal schrijft ATP-geschiedenis met eerste plaats in 3 decennia



Redactie

01 januari 2020

13u55 0

Rafael Nadal (ATP 1) heeft zich op nieuwjaarsdag tot de eerste tennisser gekroond die in drie decennia op de eerste plaats stond van de ATP-ranking. De 33-jarige Spanjaard klom op 18 augustus 2008 voor de eerste keer naar de eerste stek. Sindsdien had Nadal de hoogste plaats meermaals in handen en nu voert hij de lijst aan vanaf 18 november. In totaal vertoefde hij al 205 weken bovenaan.

De enige concurrent die de Spaanse veelwinnaar voorlopig kan bijbenen, is Roger Federer, die 310 weken nummer 1 op de teller heeft. De 38-jarige Zwitser, momenteel derde, moet in de toekomst dan wel weer de beste van de wereld worden. De Serviër Novak Djokovic, de huidige nummer 2, bestormde pas in de zomer van 2011 voor het eerst de hoogste plaats.

Nadal is op dit moment in Brisbane, waar hij met de Spaanse ploeg uitkomt in de ATP Cup. Aan de ATP Cup doen 24 landen mee. Het toernooi wordt van 3 tot en met 12 januari gespeeld in de Australische steden Brisbane, Perth en Sydney. Het prijzengeld bedraagt 13,5 miljoen euro. Het toernooi dient als voorbereiding op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi.

Elise Mertens trapt seizoen af in China, in enkel- en dubbelspel

Elise Mertens (WTA 17) start haar seizoen in 2020 met het WTA-toernooi van Shenzhen (hard/775.000 dollar), dat 4 januari begint. De Belgische nummer 1 treedt in China zowel in het enkel- als dubbelspel aan. De 24-jarige Mertens vormt in het enkelspel het derde reekshoofd na de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 8) en de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 11), haar dubbelpartner en titelverdedigster in het enkel. Mertens (WTA 6 dubbel) en Sabalenka (WTA 5 dubbel) zijn in China het topreekshoofd van het dubbeltoernooi.

Venus Williams laat toernooi in Australië schieten

Venus Williams (WTA 52) zal niet deelnemen aan het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1.434.900 dollar), dat 6 januari start. “Helaas zal ik door een onvoorziene tegenvaller in mijn voorbereiding niet starten in Brisbane”, laat de 39-jarige Amerikaanse weten, die aan haar 27e seizoen op het WTA-circuit begint. “Ik kijk ernaar uit iedereen in Australië terug te zien in Adelaide (13-18 januari).” Williams verscheen niet meer op het veld sinds haar verlies in de eerste ronde begin oktober in Tianjin. Haar laatste toernooizege dateert al van 2016, toen ze de beste was in het Taiwanese Kaohsiung.