Nadal out met rugblessure: “Het is een grote teleurstelling”

“Het is een grote teleurstelling dat ik me moet terugtrekken in Rotterdam. Zoals de meeste fans weten, had ik rugklachten in Australië, die begonnen in Adelaide en doorgingen tijdens Melbourne. We vonden een tijdelijke oplossing waardoor ik pijnloos kon spelen in de tweede week van het toernooi (hij verloor in de kwartfinale van Tsitsipas, red). Eenmaal terug in Spanje heb ik mijn dokter bezocht en samen met mijn team hebben ze geadviseerd om de komende week niet te spelen”, legt Nadal uit in een persbericht. “Ik keek er echt naar uit om terug te komen naar Rotterdam en Nederland, want het is al een tijdje geleden dat ik daar speelde en dit was het perfecte jaar voor mijn kalender. Ik hoop snel terug te komen en daar te spelen. Ik wens het toernooi heel veel succes, het is altijd een evenement van topklasse.”