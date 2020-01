Nadal na zege tegen emotionele Kyrgios: “Kobe Bryant verdient een groot applaus” - Kyrgios kwam baan op met shirt van Bryant Filip Dewulf in Australië/ABD

27 januari 2020

13u10 0 Australian Open Het viel te verwachten en Nick Kyrgios ontgoochelde niet. De Australische bad boy is een gigantische NBA-fan en kwam dan ook voor zijn kraker tegen Rafael Nadal met een truitje van Kobe Bryant de Rod Laver Arena in. Het leek zelfs ook dat Kyrgios flink was aangedaan door het overlijden van het basketicoon. De publiekslieveling warmde alleszins op in het jersey met nummer acht maar ruilde het voor de start van de match in voor zijn roze Nike-polo. Kyrgios verloor het duel tegen Nadal in vier sets: 6-3, 3-6, 7-6, 7-6.

Kyrgios heeft zijn liefde voor het basket nooit verborgen. “Ik hou niet van tennis”, zei de Aussie enkele jaren geleden. “Ik was gek toen ik veertien was. Basket was toen alles voor mij en toch heb ik voor tennis gekozen. Ik werd een beetje gepusht door mijn ouders maar tot op vandaag achtervolgt die beslissing mij nog een beetje. Als ik op de tour ben probeer ik niet al te veel basketvideo’s te bekijken omdat ik gefocust moet blijven. Tegelijk denk ik om een of andere reden nog altijd dat ik het ook in het basket had kunnen maken.”

Kyrgios is een grote fan van de Boston Celtics maar heeft een boon voor zowat alles wat met de NBA te maken heeft. “Ik ben de beste basketter van alle tennisspelers”, zei hij vorig jaar nog. “En daarom voel ik mij Lebron James.” Zijn favoriete speler op dit moment is er ook eentje van de Lakers: Rajon Rondo. De 23-jarige Kyrgios speelt nog altijd geregeld wat basket met zijn vrienden, al wordt dat omwille van het blessuregevaar afgeraden door zijn begeleiders. “Er zijn maar drie of vier gasten op de tour die een beetje kunnen basketten, dus met hen kan ik me niet vergelijken”, zuchtte Kyrgios.“Maar als ik mijn stijl moet omschrijven dan denk ik aan Tobias Harris (speler van de Philadelphia 76ers).”

Rafael Nadal, die enkele uren voor de match op sociale media meldde ‘in shock’ te zijn door het overlijden van Bryant, hield het trouwens bij zijn gewoonlijke fluoroze outfit.

Nadal: “Kobe was een inspiratie voor iedereen”

Rafael Nadal won een felbevochten partij tegen Kyrgios in vier sets: 6-3, 3-6, 7-6, 7-6. De Spanjaard, met een petje van de LA Lakers, reageerde na zijn zege op het overlijden van NBA-legende Kobe Bryant. “Wat kan ik zeggen? Ik werd wakker met het vreselijke nieuws. Dit is supertriest. Kobe was één van grootste sportmannen in de geschiedenis. Hij verdient een groot applaus (wat het publiek dan ook gaf, red.). Ik heb hem ontmoet, ja. Ik heb een goede vriend, Pau Gasol, die met Bryant heeft gespeeld. Hij vertelde altijd dat Kobe een harde werker was. Iemand die altijd meer wilde en zijn niveau omhoog wilde tillen. Hij was een inspiratie voor iedereen. Kobe zal voor altijd in ons hart en onze gedachten blijven.”