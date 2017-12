Nadal en Federer bekroond tot "kampioenen der kampioenen" - Djokovic moet rentree uitstellen DMM en FDW

11u25

Bron: Belga en eigen berichtgeving 0 Getty Images

Novak Djokovic (ATP 12) stelt zijn langverwachte rentree uit. De Serviër zou normaal vandaag in actie komen op een exhibitietoernooi in Abu Dhabi, maar hij heeft last van pijn in de rechterelleboog. Dat staat op zijn website te lezen.

Djokovic verscheen bijna zes maanden niet op de courts wegens blessureleed. In juli kwam de twaalfvoudige grandslamwinnaar voor het laatst in actie op Wimbledon (kwartfinale tegen Tomas Berdych), waarna een elleboogblessure roet in het eten gooide.

'Nole' is "ongelooflijk ontgoocheld" dat hij forfait moet geven. "Jammer genoeg voelde ik de voorbije dagen pijn in de elleboog. Na verschillende tests heeft mijn medisch team me aangeraden geen risico's te nemen en onmiddellijk voort te doen met de behandelingen."

"Ik ben heel triest, want ik verlangde ernaar om opnieuw officiële wedstrijden te spelen", vervolgt het voormalige nummer één van de wereld. "Ik heb genoten van de trainingen en alles wat ik gedaan heb om klaar te geraken voor de start van het seizoen, en dus ook voor het toernooi in Abu Dhabi. Ik houd ervan om daar te spelen. Nu moet ik deze situatie aanvaarden en de resultaten van de behandelingen afwachten, zodat ik opnieuw kan tennissen en in mijn ritme kan geraken. Dit kan een invloed hebben op het seizoensbegin en mijn toernooiplanning. Een beslissing daarover volgt in de komende dagen."

Getty Images

Nadal en Federer zijn "kampioenen der kampioenen voor L'Equipe

Tennissers Rafael Nadal en Roger Federer zijn vrijdag door de Franse sportkrant L'Equipe uitgeroepen tot "kampioenen der kampioenen" ter wereld. Bij de vrouwen ging de jaarlijkse prijs naar de Amerikaanse zwemster Katie Ledecky. Onze landgenote Nafissatou Thiam werd derde.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de prijs dat L'Equipe twee mannelijke atleten laat zegevieren. Voor Nadal (31) en Federer (36) was 2017 het jaar van de comeback. Beide atleten veroverden opnieuw de twee eerste plaatsen op de ATP-ranglijst en verdeelden de Grand Slams onder elkaar. Het duo blijft de Oostenrijkste skiër Marcel Hirscher en de Britse F1-piloot Lewis Hamilton voor. Het is voor Federer de vierde keer dat hij de prijs ontvangt, na 2005, 2006 en 2007. Nadal triomfeerde eerder in 2010 en 2013.



Bij de vrouwen werd Katie Ledecky de laureate. Zij hield haar landgenote, skiester Mikaela Shiffrin, en Nafi Thiam achter haar. Het is voor Ledecky haar tweede bekroning na 2014.

Photo News

MANNEN

1. Rafael Nadal (Spa/tennis) en Roger Federer (Zwi/tennis) 704 punten

2. Marcel Hirscher (Oos/skiën) 280

3. Lewis Hamilton (GBr/autosport) 277

4. Caeleb Dressel (VSt/zwemmen) 268

5. Peter Sagan (Slk/wielrennen) 267

6. Cristiano Ronaldo (Por/voetbal) 169

7. Real Madrid (Spa/voetbal) 163

8. Anthony Joshua (GBr/boksen) 142

9. Kevin Durant (VSt/basket) 126

10. Wayde Van Niekerk (ZAf/atletiek) 99

VROUWEN

1. Katie Ledecky (VSt/zwemmen) 945 punten

2. Mikaela Shiffrin (VSt/skiën) 712

3. Nafissatou Thiam (Bel/atletiek) 467

4. Laura Dahlmeier (Dui/biatlon) 451

5. Federica Pellegrini (Ita/zwemmen) 374

6. Maria Lasitskene (Rus/atletiek) 295

7. Evguenia Medvedeva (Rus/kunstschaatsen) 157

8. Lieke Martens (Ned/voetbal) 6

9. Tori Bowie (VSt/atletiek) 3

10. Portia Woodman (NZl/rugby) 2

BELGA

De wondere wereld van Roger Federer

Intussen is Roger Federer in Perth geland voor de Hopman Cup en mocht als uithangbord meteen kennismaken met de prachtige fauna en flora van de Australische westkust. De negentienvoudige grandslamkampioen werd op weg naar de prachtige stranden van Rottnest Island door de gouverneur van Western Australia aan boord van een jacht getrakteerd op een zeevruchtenbarbecue.

Eenmaal aan land speelde hij wat beachtennis met de lokale jeugd en nam hij een selfie met enkele schattige quokka's. Die kleine soort kangoeroes vonden de Zwitserse grootmeester trouwens ook wel een aardig onderwerp om van naderbij te bestuderen. "Ze zijn echt wel lief, al dacht ik vooraf eerder dat het een grote muis was in plaats van zo'n kleine kangoeroe", glimlachte Federer. Hij kreeg van de gouverneur nog een pluchen exemplaar mee naar huis.

Federer mocht dan nog plaatsnemen in een helikopter om ook vanuit de lucht de paradijselijke omgeving te aanschouwen. De titelverdediger op de Australian Open begint morgen aan de zijde van Belinda Bencic aan de Hopman Cup met een partij tegen Japan.

RV

RV Selfie met quokka.

Getty Images

AFP