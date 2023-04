Naast een nieuwe coach moet KV Kortrijk ook op zoek naar een voorzitter en algemeen manager: Leterme en Verhelst stappen op

LIVE F1. Leclerc verrast Verstappen met pole in Bakoe na spannende kwalifica­tie­strijd

Na een lange pauze van vier weken trekt het Formule 1-circus zich weer op gang. In Azerbeidzjan, en meer bepaald Bakoe, vindt de vierde manche plaats. Experimenteel, want de ‘sprint shootout’ op zaterdag is nieuw. Charles Leclerc en Bakoe blijken een goede match. De Monegask pakte vandaag zijn derde pole in drie jaar tijd. Hij ging na een spannende kwalificatie wereldkampioen Verstappen vooraf. Op deze pagina zit u op de eerste rij voor de GP in Azerbeidzjan.