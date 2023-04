Krijg ik als abonnee geld terug? Hoe groot is de averij na AZ? Vier vragen voor de mogelijk laatste match van het seizoen van Anderlecht

Anderlecht is nog niet rechtgekrabbeld na de dreun in AZ of zondag staan ze al opnieuw met de rug tegen de muur. Zelf winnen tegen Mechelen is een must en verder is het hopen op misstappen van Charleroi én Cercle Brugge. Maar wat als het noppes wordt en het zondag over en out is? Vier pertinente vragen in aanloop naar de mogelijk laatste wedstrijd van het seizoen.