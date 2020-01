Na Stien Vanhoutte schaatst ook Mathias Vosté record op EK Redactie

11 januari 2020

18u34 2

Mathias Vosté heeft tijdens de Europese schaatskampioenschappen afstanden in Heerenveen voor een nationaal record op de 500 meter gezorgd. Vosté liet de klok stilstaan op 35,18 seconden. Hij was sinds 9 december 2017 houder van het record. Toen reed hij op de hooglandbaan in Salt Lake City 35,26.

Vosté eindigde als tiende. Hij schaatste tegen de Nederlander Jan Smeekens, die in 2017 op deze afstand wereldkampioen werd. Voor het eerst opende de in Friesland wonende Bruggeling de race onder de tien seconden (de eerste 100 meter in 9,94).

De Europese titel ging naar de Rus Pavel Koelizjnikov in 34,38. De tweede en derde plaats waren voor de Nederlander Dai Dai N’tab (34,47) en de Rus Roeslan Moerasjov (34,59).

Schaatsen Stien Vanhoutte verbetert Belgisch record op 500 meter

Stien Vanhoutte heeft tijdens de Europese kampioenschappen schaatsen in het Nederlandse Heerenveen het Belgische record op de 500 meter verbeterd. Vanhoutte klokte in een vol Thialfstadion 39,52 seconden. Dat is een verbetering met negen honderdsten van haar vorige besttijd, die ze op 7 december in het Kazachse Nur-Sultan vestigde.

Met haar record eindigde Vanhoutte als veertiende. De 500 meter leverde een overwinning op voor de Russin Olga Fatkoelina (37,40), voor Oostenrijkse Vanessa Herzog (37,49) en de Russin Angelina Golikova (37,50).

Het was de vijfde keer dat Vanhoutte het record scherper stelde. Een jaar geleden stond het nationale record nog met 40,60 op naam van Jelena Peeters.

De 23-jarige Vanhoutte debuteert dit weekend op Europees niveau. Op de laatste dag schaatst de rijdster uit Gistel de 1.000 meter. Met Sandrine Tas en Anke Vos vormt Vanhoutte het team voor de ploegachtervolging, die zondag ook voor het eerst in een toptoernooi start.