Na maanden palaveren bereikt Pro League akkoord: twee jaar langer met 18 in 1A, beloftenploegen in 1B én amateurvoetbal

EK Voetbal ‘Katje Voor De Sfeer’ zet vliegtuig op stelten, tranen de vrije loop na overwin­ning tegen Rusland

13 juni Kat Kerkhofs geeft nog steeds een blik achter de schermen tijdens het EK. Ze was dan uiteraard ook aanwezig in het stadion toen de Duivels met 0-3 gingen winnen. De emoties liepen hoog op. Op die vlucht naar Rusland werd het feestje alvast goed ingezet in de tweede aflevering van ‘Katje Voor De Sfeer’.