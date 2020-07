Na de getuigenissen: Vlaams Sport Tribunaal moet misbruik in sportwereld aanpakken IB

27 juli 2020

04u29

Bron: Belga 0 Vanaf 1 januari wordt het Vlaams Doping Tribunaal omgevormd tot het Vlaams Sport Tribunaal. Dat tribunaal zal bestaan uit twee kamers, een voor doping en een voor tuchtprocedures rond grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Het tribunaal zal tuchtsancties kunnen uitspreken tegen pakweg trainers die zich bezondigen aan verbaal of fysiek geweld of seksueel misbruik. Het voorbije weekend getuigden verschillende Vlaamse turnsters over pesterijen en intimidaties.

Lees ook: Aagje Vanwalleghem reageert op fysieke en mentale mishandeling in turnwereld: “Ik hoop dat dit veel coaches, die nu nog hetzelfde doen, wakkerschudt”