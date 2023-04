Na België en Frankrijk zit nu ook Engeland Mogi Bayat op de hielen: banden van spelersmakelaar met Watford onderzocht

Nadat twee weken geleden het parket van Rennes een gerechtelijk onderzoek tegen hem is opgestart en er de controversiële spelersmakelaar ook in de zaak ‘Operatie Zero’ nog steeds een straf boven het hoofd hangt, wordt de transferhandel- en wandel van Mogi Bayat nu ook in Engeland onder de loep gehouden. Dat schrijft de sportwebsite ‘The Athletic’.

De Engelse voetbalbond (FA) bekijkt of er in de relatie tussen Bayat en Lorenzo Gallucci geen belangenconflict schuilt. Die laatste was de gewezen directeur van Hornets Investment, het moederbedrijf achter tweedeklasser Watford, op hetzelfde moment dat hij Cords Holdings en Galzar Consulting onder zijn hoed had. Die laatste twee bedrijven werkten samen met MB Foot, het Engelse vehikel van Bayat dat hij in juni 2019 in het leven had geroepen.

Gallucci stapte in september 2020 uit Hornets Investment, maar wel pas nadat hij vijftien maanden lang had samengewerkt met Bayat. Hij had tot mei 2021 zelfs een aandeel van 4% in MB Foot. In 2019 was Watford nog een club in de Premier League, maar een jaar later zakte het naar The Championship waar het nu nog steeds verblijft.

Volgens de regels van de FA mag een club geen belang hebben in een derde partij of vice versa. Aan ‘The Athletic’ vertelde Watford dat ze MB Foot louter betalen voor de hulp bij transfer- en contractonderhandelingen via de geijkte kanalen en dat er in de relatie tussen Galucci en Bayat geen regels verbroken zijn.

Banden met Nantes

Eerder deze maande startte het parket van Rennes al een gerechtelijk onderzoek op naar Bayat op verdenking van “illegale uitoefening van het beroep van spelersmakelaar, witwassen en bendevorming”, zo vernam de Franse sportkrant L’Equipe uit gerechtelijke bron. Volgens de krant wordt daarbij het transfernetwerk van Mogi Bayat bij FC Nantes in het vizier genomen.

Bayat, in ons land een van de hoofdverdachten in de zaak Operatie Zero, heeft al jaren goeie banden met FC Nantes en regelde er tal van transfers, ook van en naar Belgische clubs. “Het vooronderzoek dat werd uitgevoerd door het parket van Rennes heeft geleid tot de start van een gerechtelijk onderzoek op 29 juni 2022, zo bevestigde procureur Philipe Astruc aan L’Equipe. FC Nantes zegt aan de krant geen verdere informatie over het onderzoek te hebben.

Propere Handen

In België zal Bayat zich nog voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor zijn rol in Operatie Zero, ook wel Propere Handen genoemd, het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. Aanvankelijk waren er daarin 57 verdachten, 56 natuurlijke personen en één vennootschap. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen, matchfixing en lidmaatschap van een criminele organisatie. Intussen sloten reeds tien verdachten een minnelijke schikking met het federaal parket.

Het dossier zelf zit intussen bij de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI), de instantie die over de verwijzing moet beslissen. Omdat verschillende partijen bijkomende onderzoeksdaden hebben gevraagd, werd de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het dossier moest daardoor terug naar de onderzoeksrechter, die al dan niet gevolg zal geven aan die vragen.

