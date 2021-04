MR brengt e-Sport onder aandacht en wil het mee in relanceplan: “De toekomst”

“De gemiddelde leeftijd van een gamer is 37 jaar.” Bouchez lacht. “Dat is niet oud, maar het is niet zo dat e-Sporting enkel een fenomeen is dat leeft bij de jeugd.”

Zijn interesse in e-Sport is er al een tijd. “Drie jaar geleden al hebben we een studie gedaan met onze studiedienst. Wij willen de gaming-sector extra zichtbaarheid geven én we willen hen steunen. We vroegen ons af binnen de partij: hoe lang gaan we als land nog achterblijven? In Frankrijk staan ze bijvoorbeeld al veel verder. e-Sport zorgt voor economische vooruitgang. De sector vertegenwoordigt 270 miljoen euro in België en 150 miljard dollar in de wereld. Extra stimulansen kunnen economische groei en jobs opleveren. Kijk: in de vorming van e-Sporters zitten we bij de absolute top. De game-opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen is zelfs uitgeroepen tot de beste ter wereld. Maar we zien dat de mensen nadat ze gevormd zijn vaak naar het buitenland trekken. Wij willen een kader creëren waardoor ze dat niet meer willen doen.”