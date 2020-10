Motard die aan basis lag van valpartij Alaphilippe voelt zich schuldig: “Ik kreeg na de koers alle zonden van de wereld over me heen”

Regulator-Commissaris, zo luidt de rol die Eddy Lissens in deze 104de Ronde van Vlaanderen bekleedde. Normaal leest u hier niet over ‘zijn’ koers, maar gisteren kreeg hij volledig ongewild een erg dramatische hoofdrol in het wedstrijdverhaal. “De voorsprong van de koplopers ging boven de 20 seconden”, doet hij zijn relaas. “Op dat moment besloot ik samen met de motor van Shimano om achter de kopgroep post te vatten. We lieten ons uitzakken. De mensen van tv deden dat aan de linkerkant van de weg en wij kozen de rechterkant. Of we dit ook niet aan de andere kant hadden moeten doen? Wie zoiets zegt, heeft nog nooit in een koers gereden. Ik deed helemaal niks ongebruikelijks. Zulke dingen gebeuren 100 keer in een wedstrijd. Dit was gewoon een ongelukkig moment.”

Al 20 jaar ervaring

Lissens schrok zelf heel hard toen hij de klap voelde en hoorde en vervolgens Alaphilippe tegen de grond zag gaan. Hij excuseerde zich meermaals ter plekke, onder meer bij Wilfried Peeters die zich als ploegleider om Alaphilippe bekommerde. “Ik was heel hard aangedaan”, zegt Lissens. “Ik doe dit al 20 jaar en zoiets overkwam me nog nooit. Ik zag nadien dat Alaphilippe net aan het praten was in zijn microfoontje en me niet meer kon ontwijken. Ik heb met Alaphilippe te doen. Zijn verwondingen zijn erg, maar hij had ook de kans om de Ronde te winnen en dat pakt me echt hard. Ik kreeg na de wedstrijd ook alle zonden van de wereld over me heen op sociale media. Dat raakt me heel diep. Ik voel me schuldig, ook al kan ik er helemaal niets aan doen.”