Morgen uitsluitsel voetbalcontract maar magische grens van 100 miljoen lijkt moeilijk haalbaar Niels Vleminckx

23 januari 2020

07u33 0 Jupiler Pro League De Pro League sommeerde gisteren alle partijen die een bod hebben gedaan op het voetbalcontract. De gedroomde grens van 100 miljoen euro lijkt alvast niet realistisch. Morgen beslissen de clubs wie de rechten krijgt.

Meer dan 100 miljoen euro. Dat bedrag had een grote mediaspeler volgens onze informatie eind vorig jaar over voor de verzamelde rechten op het Belgisch voetbal (1A, 1B, beker en vrouwenvoetbal), voor een duurtijd van tien seizoenen. Heel wat leden van de Pro League vonden dat voorstel meer dan het overwegen waard. Alleen was het bod niet conform de voorwaarden die in de 'tender' - de biedingsprocedure - werden geschetst. Geïnteresseerde partijen moesten tussen 2 december 2019 en 21 januari 2020 een officieel bod uitbrengen via gesloten enveloppe. Omdat de Belgische Mededingingsautoriteit BMA een oogje in het zeil houdt, kon de Pro League het bewuste bod niet aanvaarden.

Nu: 80 miljoen

Het genoemde bedrag lijkt er op te wijzen dat de droom van heel wat clubleiders werkelijkheid kon worden. Het huidige tv-contract levert de Pro League jaarlijks zo'n 80 miljoen euro op. Onder meer AA Gent-voorzitter Ivan De Witte zei al luidop dat hij daar 20 miljoen bij hoopte te doen. Sporteconomen waren het er niet over eens of dat realistisch was. Pierre Maes, al dertig jaar actief in de handel van tv-rechten, vertelde vorig jaar aan De Tijd dat zelfs de huidige 80 miljoen kunstmatig hoog was. Of de groei van de digitale markten voor voldoende rek op de prijs zorgt, is de vraag. Of de magische grens van 100 miljoen realistisch is, wilde niemand bij de Pro League reageren. "De sperperiode is ingegaan."

Dindag openden Pro League-CEO Pierre François en legal officer Leander Monbalieu de enveloppen. De inhoud ervan blijft vooralsnog geheim. Mogelijk kunnen de enveloppen die nu op tafel liggen de clubs nog meer geld opleveren. Pas morgen zal dat openbaar gemaakt worden. Dan stemt de algemene vergadering van de Pro League over de binnengelopen biedingen.

Maar ondertussen heeft de Pro League wel actie ondernomen. François en Monbalieu nodigden gisteren alle partijen uit die een bod hebben uitgebracht op één of meerdere van de elf beschikbare loten.

Dat is opvallend, aangezien bij procedures met gesloten enveloppen normaliter de bieder die het meeste wil neertellen, wint. De Belgische Mededingingsautoriteit is er gerust op dat alles correct verloopt. "We zijn vanop een afstand betrokken bij de procedure", zegt auditeur-generaal Véronique Thirion. "Als er onregelmatigheden zouden zijn, zouden we daarop reageren. Dat doen we bij elke soortgelijke situatie. Maar voorlopig heb ik daar nog geen aanwijzingen voor ontvangen."

De betrokken mediabedrijven krijgen tot vanmiddag 14 uur de mogelijkheid om hun bod te herbekijken. Daarna zal de Pro League alle informatie verspreiden onder de clubs.

De beslissing over de mediarechten domineert morgen hoe dan ook de agenda van de Pro League. Aansluitend volgt er mogelijk ook een discussie over het competitieformat. De meerderheid van de K11 wil graag naar één profcompetitie van 20 ploegen - waardoor het mediacontract ook niet meer over 24 clubs zou gespreid moeten worden.