Moedige Rode Duivels Futsal missen stunt tegen Italië na 4-1-nederlaag

Bondscoach Karim Bachar wijzigde zijn basisploeg. Het eerder aanvallende gerichte blok van Charleroi moest plaatsmaken voor het organisatorische van enkele Antwerpenaren. Teixeira en Meyers werden bij de selectie gevoegd ten koste van Buyl en Vrancken. De Italianen probeerden onmiddellijk het spel te maken, maar het aantal kansen bleef in de eerste tien minuten beperkt tot een bal tegen de paal. De Rode Duivels stelden daar een goed schot van Diniz tegenover. Ze rekenden op de counter en dat loonde. Halverwege de eerste helft bracht Dilliën onze landgenoten van dichtbij op voorsprong. Als opsteker kon het tellen. De Italiaanse bondscoach Bellarte - ex Halle-Gooik - nam onmiddellijk een time-out, zodat de Squadra in een hogere versnelling kon spelen. Er kwamen enkele kansen voor de thuisploeg, maar Idrissi was attent. Leo kreeg nog een mooie gelegenheid om de voorsprong verder uit te bouwen. Eén minuut voor de rust kon Alex Merlim dan toch vanop afstand de gelijkmaker scoren.

Tweede helft

De Belgen begonnen de tweede helft met meer aanvallende intenties. Sababti kon zwaar uithalen. Ook Leo zorgde voor dreiging. De Italianen kwamen niet meer in hun spel en de Duivels – met een machtige Sababti als regisseur – gingen met overtuiging hun kans. Het was dan ook tegen de gang van het spel in dat Vieira een hoekschop in doel kon verlengen. Twee minuten later kon Vieira een tweede keer scoren. Meteen was dat een forse klap voor de goed spelende nationale ploeg. De Italianen trokken zich nu terug, maar hielden de touwtjes wel degelijk in handen. Uitgespeelde Belgische kansen kwamen er nauwelijks meer. In de slotfase diepte Tonidandel de score op counter nog verder uit. Door de 4-1-winst is Italië zeker van deelname aan het EK 2022 in Nederland. Onze landgenoten moeten nog twee wedstrijden afwerken. Het ziet er sterk naar uit dat de match in Finland op de laatste speeldag beslissend zal zijn voor de tweede plaats.

Leo Carello

Leo Carello speelde een verdienstelijke partij, maar zag zijn inzet niet beloond. “Dit was een heel andere match dan die in Montenegro. Toen was het gewoon niet goed. Nu stond er een ploeg op het veld die veertig minuten lang heeft geknokt. Het had ook anders kunnen verlopen. Voor de rust acteerden we voorzichtig. We lieten de Italianen rustig komen en hoopten op snelle tegenaanvallen. Toen Dilliën ons op voorsprong schoot, klopte het tactische scenario helemaal. De gelijkmaker op slag van rust was jammer, maar niet onoverkomelijk. We begonnen zeer goed aan de tweede helft en kregen enkele kansen. De tegenstander werd verplicht om terug te plooien. Vieira heeft ons echter in twee minuten koud gepakt. Zijn twee treffers maakten ons monddood. De cijfers ogen zwaar, maar er zat echt meer in voor ons. In april spelen we thuis tegen Italië, nadien volgt een verplaatsing naar Finland. Die zal bepalend zijn.”

Ploegen en doelpunten:

Italië : Miarelli, Murilo, Vieira, Alex Melim, Motta (starters), Molitierno, Tonidandel, Esposito, Cesaroni, Di Eugenio, Achilli, De Matos, Gaio, Podda.

België : Idrissi, Adnane, Ahmed Sababti, Diniz, Dilliën (starters), Meyers, Teixeira, Abdelhakim Sabati, Rahou, Dahbi, Ghislandi, Leo, El Fakiri, Paulus.

Doelpunten : 10’ Dilliën (0-1), 19’ Alex Merlim (1-1), 27’ en 29’ Vieira (2-1 en 3-1).

Resterend programma en stand:

Resterend programma: België-Italië (8/4), Finland-België (13/4).

Stand na vier speeldagen: 1. Italië 12 p., 2. België 4 p., 2. Finland 4p., 4. Montenegro 3p.