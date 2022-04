Moeder van Everton-fan, waarvan Ronaldo de gsm uit de handen sloeg, reageert aangeslagen: “Hij heeft een kneuzing in zijn hand, hij was in shock”

Neen, het seizoen van de grote terugkeer heeft Cristiano Ronaldo en Manchester United nog niet al te veel plezier opgeleverd. Al vroeg uitgeschakeld in de bekertoernooien en de Champions League, mijlenver achter Manchester City en Liverpool en ook de top 4 en het bijhorende Champions League-ticket lijkt ver weg. Gisterennamiddag gingen Ronaldo en co met 1-0 onderuit op het veld van Everton, een zoveelste tegenvaller.

Na afloop van de partij stapte CR7 - die overigens redelijk zwaar gehavend uit de strijd kwam (zie foto onder) - vol opgekropte frustraties richting de catacomben. Toen de Everton-fans de Portugees provoceerden, sloegen de stoppen door - Ronaldo sloeg een gsm van Jacob Harding, een filmende thuissupporter tegen de grond.

Jonge supporter in shock

Sarah Kelly, de moeder van de 14-jarige Jacob Harding, zegt aan The Liverpool Echo dat haar zoon zich aangevallen voelde door Ronaldo en dat zijn eerste ervaring als Everton-supporter verpest was. “We stonden bij de tunnel waar de spelers voorbij wandelden en Jacob was gewoon aan het filmen. Wanneer Ronaldo passeerde en zijn sok naar beneden trok, zag mijn zoon dat Ronaldo’s been aan het bloeden was en richtte hij zijn gsm op het been van Ronaldo. Alleen maar om te zien wat er aan de hand was. De Portugese aanvaller van Manchester United wandelde op dat moment net voorbij en sloeg de gsm uit Jacobs hand.”

Quote Hij is heel boos en heeft geen zin meer om naar het voetbal te gaan kijken. Sarah Kelly, moeder van Jacob Harding, Mirror

De moeder van Jacob voegde er ook aan toe dat zijn hand gekneusd was. “Door de kneuzing in Jacobs hand kan je zien dat er effectief contact is geweest. Ik was aan het wenen en mijn zoon was in shock. Hij besefte niet wat er gebeurd was tot we thuiskwamen. Hij is heel boos en heeft geen zin meer om naar het voetbal te gaan kijken. Ronaldo is een icoon voor Jacob en ik had zijn uitlating begrepen als mijn zoon zijn gsm in het gezicht van Ronaldo zwaaide, maar dat was helemaal niet het geval. Jacob heeft autisme en hij is aangevallen door een voetballer, dat is zoals ik het zie als moeder.”

Later op de avond trok Ronaldo via Instagram het boetekleed aan. “Het is nooit makkelijk om om te gaan met emoties in moeilijke momenten, zoals wij er nu eentje doormaken. Maar desondanks moeten we respectvol en geduldig zijn, en een voorbeeld zijn voor de jeugd die van voetbal houdt. Ik zou me graag willen verontschuldigen voor mijn uitbarsting en de supporter uitnodigen om een wedstrijd te komen bekijken op Old Trafford. Als een teken van fair play en sportmanschap.”

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het gehavende scheenbeen van Cristiano Ronaldo:

Volledig scherm © Photo News

Opgekomen voor zoon

Eerder had Cristiano Ronaldo zich nog grootmoedig getoond. Zijn zoon, Cristiano Ronaldo Junior (11), stond de afgelopen dagen in het oog van de storm op sociale media. Eerst postte de grootmoeder, Dolores Aveiro is haar naam, een foto op Instagram waarop Cristiano Junior ‘Yeezy Foam Runner’-sneakers draagt, een merkproduct in samenwerking met de Amerikaanse rapper Kanye West. Een dag later zette ze een nieuwe foto op het socialemediaplatform. Nu was de 11-jarige jongen te zien met Nike-trui en sokken van Adidas. Een combinatie van merken die niet bij iedereen in goede aarde viel.

Cristiano Ronaldo reageerde kordaat op de reacties: “Hij draagt wat hij wil, niet wat anderen willen.” De reactie heeft intussen al bijna 20.000 likes.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by ESPN FC (@espnfc) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onderzoek gestart

De Merseyside Police en de Football Association (FA) hebben bevestigd dat ze de uitlating van Ronaldo gaan onderzoeken. FA betreurt wat er gebeurd is zaterdag op Goodison Park: “We zijn ons bewust van het voorval en we zullen, in het belang van de twee clubs en de speler die erbij betrokken is, de zaak onderzoeken.” Ook de Merseyside Police is in contact met Everton en Manchester United: We kunnen bevestigen dat we in contact staan met beide clubs en dat het onderzoek loopt. Onze agenten zijn, in samenwerking met Everton, bezig met de beelden van CCTV te herbekijken en zoeken getuigen om te zien of er effectief sprake was van een aanval.” Manchester United heeft ondertussen ook bevestigd dat ze bereid zijn om mee te werken aan het onderzoek.