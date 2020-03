Miyoshi definitief van Antwerp, ook Quirynen twee seizoenen langer bij Great Old MVS

28 maart 2020

08u00 2

De huur is een definitieve transfer geworden. Antwerp FC lichtte gisteren de aankoopoptie in het contract van Koji Miyoshi (22). De Japanse aanvallende middenvelder komt over van Kawasaki Frontale en ligt nu drie seizoenen extra, tot juni 2023, vast op de Bosuil. Miyoshi kwam dit seizoen 15 wedstrijden in actie voor rood-wit, hij scoorde daarin drie keer. Het seizoen van de kleine, vinnige Japanner werd afgeremd door een vervelende enkelblessure.

Het was niet het enige dossier dat Antwerp gisteren onder handen nam. Zo lichtte het ook de opties in de contracten van drie beloftevolle jongeren. Robbe Quirynen (18, vleugelverdediger), Laurent Mendy (21, spits) en Li Haoran (20, linksbuiten) zullen zich ook in de toekomst verder kunnen ontwikkelen op de Bosuil. Quirynen blijft twee seizoenen langer, Mendy en Haoran liggen nu onder contract tot juni 2021. (MVS)