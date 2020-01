Minnen wel, Coppejans niet naar hoofdtabel Australian Open



07u57 1 Australian Open Euforie en verdriet liggen op en rond een tennisbaan dicht bij mekaar. Terwijl Greet Minnen (WTA 119) tot achter haar oren glunderde na haar knappe 6-2, 6-1-zege op Barbara Haas (WTA 143) waardoor ze zich voor het eerst in haar carrière kwalificeerde voor een grandslamtornooi – ze speelt in de eerste ronde tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 99) – zat Kimmer Coppejans (ATP 158) er beteuterd er gefrustreerd bij na zijn 4-6, 6-7-nederlaag tegen Christopher Eubanks (ATP 220).

“Dit is enorm”, zei de 22-jarige Greet Minnen die op Roland Garros ook al eens de derde plaatsingsronde had bereikt. “Ik ben er al een paar keer dichtbij geweest maar nu heb ik toch getoond dat ik er echt thuis hoor. Ik denk dat we allebei nerveus aan de wedstrijd zijn begonnen vandaag maar daarna ben ik er echt doorgekomen en heb ik tactisch de juiste dingen gedaan.” Voor de Turnhoutse is het een voortzetting van haar opmars in 2019. “Ik had de laatste paar maanden al een goed gevoel en heb in Auckland ook goed gespeeld” wist Minnen. “Ik begon hier eigenlijk niet zo sterk aan de kwalificaties maar ik heb me in die eerste wedstrijd er kunnen doorknokken en daarna is het elke match beter gegaan.”

Het succes komt niet toevallig. “Ik ben de laatste maanden fysiek veel sterker geworden, ik kan veel meer ballen gaan halen en recupereer beter. En mentaal heb ik geleerd uit mijn vorige échecs in de kwalificaties.” In Melbourne lijkt Minnen zich wel heel goed thuis te voelen. “Dit is speciaal”, glimlachte ze. “Ik heb hier ook al goed gespeeld bij de junioren (halve finale in 2015) en ben dan ook blij dat ik hier nog eens kan presteren en dat ik hier voor het eerst op een grandslamhoofdtabel terechtkom.”

Coppejans baalt

Kimmer Coppejans had minder reden tot tevredenheid. De 25-jarige Oostendenaar kreeg de onregelmatig tennissende Christopher Eubanks nooit helemaal onder controle. “In de eerste set had ik acht breakpunten en pak ik er maar één”, zuchtte Coppejans. “Hij had er twee en lukte ze allebei. In de tweede set serveerde hij beter en werd het moeilijker om kansen te creëren. In de tiebreak was ik een paar keer ongelukkig met ballen net op of naast de lijn. Erg ontgoochelend en frustrerend allemaal.”

Onze landgenoot had dan ook nog de pech dat hij niet bij de vijf hoogst gerangschikte verliezers van de laatste ronde hoorde waardoor hij ook geen kans meer maakte om als lucky loser opgevist te worden. “Ik heb nog niet veel geluk gehad in dat soort zaken”, aldus Coppejans. De volgende weken gaat hij nog twee challengers spelen in Australië. “Ik ben hier dus nog wel even”, zuchtte hij. Jammer genoeg niet op het juiste tornooi.